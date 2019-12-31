С пятницы, 3 января, изменится маршрут движения городских и пригородных автобусов. Утром, пока не перекроют путепровод, автобусы будут доезжать до остановки «ССК».



Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком автобусном парке № 2.

Движение по городским маршрутам № 2 «Мясокомбинат — ССК», № 7 «Мясокомбинат — База ОПС», № 12 «СЭС — ССК», № 22 «Чехова — База ОПС» будет осуществляться по теперешнему расписанию, но только до остановки «РСУ» (район кафе «Аквамарин»).

Движение пригородных маршрутов «Слуцк — Исерно ч/з Б. Сливу», «Слуцк — В. Быков», «Слуцк — Солигорск ч/з Погост» будет организовано по участку объезда по ул. Кирова в деревне Новодворцы и автомобильной дороге Н-9490 Козловичи — Новодворцы. Будет оборудована остановка «поворот Козловичи» в районе ССК. Эти пригородные автобусы будут курсировать по объездному пути мимо городской свалки.

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Для подвоза пассажиров вечером от остановкі «поворот Козловичи» в будние дни будет организовано движение по дополнительному пригородному маршруту «Слуцк — поворот Козловичи». Отправление от автовокзала «Слуцк» — 16.40, от остановки «пов. Козловичи» — 17.04 с остановкой «Экологический центр» (ул. М. Богдановича, д. 134 — время по расписанию 17.13) с возможностью пересадки на городской автобус маршрута № 2.

На пригородном маршруте «Слуцк — В. Быков» изменится расписание. Время отправления от автовокзала «Слуцк» изменится с 7.50 на 7.40, время отправления от остановки «В.Быков» изменится с 8.50 на 8.40. Эти изменения вносятся для того, чтобы утром пассажиры пересели на остановке «Экологический центр» (время по расписанию 7.49) с городского маршрута № 2 в пригородный автобус «Слуцк — В. Быков», чтобы доехать до остановки «пов. Козловичи» (ССК).

Напомним, что движение по путепроводу перекроют с 3 января. Его реконструкция займёт шесть месяцев.