Одни фотографии просто красивые, другие — ценны уникальностью запечатлённого момента, иные — своей документальной прямотой. А есть и такие, которые рассказывают о чём-то вроде незначительном, но очень характерном для города. «Кур'ер» выбрал фотографии, которые могут напомнить о том, что происходило в Слуцке-2019.

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