Одни фотографии просто красивые, другие — ценны уникальностью запечатлённого момента, иные — своей документальной прямотой. А есть и такие, которые рассказывают о чём-то вроде незначительном, но очень характерном для города. «Кур'ер» выбрал фотографии, которые могут напомнить о том, что происходило в Слуцке-2019.

Январь

Слуцкие пенсионерки нашли свои рецепты здоровья
Женщины из Слуцка от 66 до 83 лет объединились для занятий скандинавской ходьбой. Фото: Елена Бадьина
Щедрый вечер по-Слуцки. Традиция, которая выживает благодаря этим людям
Щедрый вечер по-слуцки. Традиция, которая выживает благодаря этим людям. Фото: Алесь Достанко
Как Слуцк окутала снежная зимняя сказка. Фото
Как Слуцк окутала снежная зимняя сказка. Фото: Ольга Паздерина

Февраль

Кто в Слуцке до сих пор живёт в бараках и почему им там хорошо
Жительница одного из барков в Слуцке. Фото: Олеся Белая
Девушки Слуцка переоделись в стиль «милитари» чтобы поздравить своих мужчин с 23 февраля
Девушки Слуцка переоделись в стиль «милитари», чтобы поздравить своих мужчин с 23 февраля. Фото: Алексей Скрынников
Взрыв баллона возле 9-этажного дома в Слуцке (микрорайон «Сахарный»). Фото: Елена Бадьина

Март

В Слуцке прошёл большой крестный ход, освятили новый храм и отпраздновали день памяти Софии Слуцкой. Фото
В Слуцке прошёл большой крестный ход, освятили новый храм и отпраздновали день памяти Софии Слуцкой. Фото: Алесь Достанко
В Слуцке ветер снёс рекламный щит. Или нет (фотофакт), Слуцк
В Слуцке ветер снёс рекламный щит. Фото: Алесь Достанко
В Слуцке жильцы дома, где жил маршал Жуков, борются с вонью и мухами, Слуцк
Случчанка Галина, которая присматривает за престарелой женщиной в доме Жукова. Фото: Ольга Паздерина

Апрель

Фото дня. 11.04.2019
Утром 11 апреля в Слуцке был замечен снег. А ведь котик так ждёт весны… Фото: Егор Кривошеев
Выжил, чтобы победить, Слуцк
27-летний случчанин Василий Шилович семь лет назад попал в автомобильную аварию. После тяжёлых травм он чудом выжил и смог вернуться к нормальной жизни и занятиям спортом. Фото: Наталья Жаврид
Огромная панда и миньоны… Как в роддоме Слуцка поздравили молодую маму
В субботу, 20 апреля, один счастливый папа с друзьями устроил для своей жены целое шоу под окнами роддома в Слуцке — с огромной пандой, миньонами. А сам он был в образе супергероя. Фото: Алесь Достанко

Май

Концерт в День Победы возле Дома культуры в Слуцке. Фото
Празднование Дня Победы в Слуцке. Фото: Алесь Достанко
Детство, энергия, грамоты..., Слуцк
Последний звонок. Школьники получают грамоты. Фото: Алесь Достанко
Как слуцкие выпускники отдыхают в парке. Фото, Слуцк
В парке выпускники празднуют окончание учебного года. Фото: Настя Ловкина

Июнь

Фестиваль красок в Слуцке. Яркие фото
Во время фестиваля красок. Фото: Анастасия Ловкина
Детям снова можно купаться в Случи и на Рудне
Молодые люди отдыхают на пляже в 11-м городке. Фото: Игнат Гавриш
Лучше всего тем, кто на пляже. Жара в Слуцке в фотографиях
Жара в Слуцке. Фото: Игнат Гавриш
В понедельник, 10 июня, в центре Слуцка произошло ДТП. На перекрёстке возле 58-го магазина Жигули въехало в минивэн, а минивэен врезался в столб. По информации очевидцев, водителя жигули забрала «скорая».
Столб возле магазина № 58 стал «героем лета». В него несколько раз во время ДТП врезались автомобили

Июль

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в середине лета, Слуцк
«Кто как одет в Слуцке». Всё лето и часть осени мы смотрели, насколько модно и оригинально одевается местная молодёжь. Фото: Анастасия Ловкина
Почему празднование этого Дня независимости в Слуцке лучше, чем в прошлые годы. Мнение
День Независимости. Атрибуты праздника. Фото: Алесь Достанко
Слуцк отмечает День Независимости-2019. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников
Слуцк отмечает День Независимости-2019. Фото

Как слуцкие дети отдыхают в лагере «Зорька». Посмотрите на эти счастливые лица
Счастливое лето в пионерлагере. Фото предоставлено Русланом Вершеней
В Слуцке прошёл фотобаттл. Посмотрите, что наснимала молодёжь
Окраины Слуцка. Фото: Екатерина Михайлова

Август

Районные «Дажынкі». Фото: Алексей Скрынников
На Слуцком рынке волны плещутся о берега. Фотофакт
Очередное наводнение на Слуцком рынке. Фото: Игнат Гавриш
В Слуцке водители массово стали проходить техосмотр. Узнали почему, Слуцк
Эпизоды сельской жизни. Фото: Анастасия Улащик
В Слуцке водители массово стали проходить техосмотр. Узнали почему, Слуцк
Сотрудник ГАИ остановил водителя. У неё не оказалось техосмотра. Фото: Анастасия Улащик

Сентябрь

Каким было утро в сельской школе. Фото
1 сентября в сельской школе. Фото: Алесь Достанко
Как прошёл спортивный праздник в центре Слуцка. Фото
Во время спортивного праздника в центре города. Фото: Алесь Достанко
Ярмарка, библиотека, туристы. Про слуцкий виноград и что ещё происходило в этот субботний день
Осенняя ярмарка. Фото: Анастасия Ловкина

Октябрь

Как мы съездили к ручным оленям под Слуцком. Видео
Олени в Слуцком лесхозе не боятся людей. Фото: Алексей Скрынников
Туманное утро в Слуцке. Фото, Слуцк
Туманное утро над Слуцком. Фото: Алесь Достанко
В Слуцке открыли «Часовню Победы» и поздравили с Днём матери. Все дети получили по шоколадке, а женщины – цветы и подарки
В Слуцке открыли «Часовню Победы» и увековечили образ уничтоженного при СССР главного храма города. Фото: Алесь Достанко

Ноябрь

Алкоголь, верёвки‚ мясо и кино. Фотографии с избирательного участка №12 в Слуцке
Возле избирательного участка. Прошли выборы в белорусский парламент. Фото: Ольга Паздерина
Белорусы «захватили» центр Вильнюса. Фотофакт, Слуцк
Фрагмент прямой телетрансляции перезахоронения останков героев восстания 1863−1864 годов, одним из героев которого был Кастусь Калиновский. Мероприятие проходило в Вильнюсе, однако больше всего было белорусских национальных флагов. Среди участников шествия были и случчане
В Слуцке на Зелёной и Магистральной установили автобусные остановки. И там уже сидят люди
Не успели на улицах Зелёной и Магистральной установить остановки, как на них тут же появились люди. Фото: Алесь Достанко

Декабрь

Бал кадетов в Слуцке. Фоторепортаж
Новогодний бал в кадетском училище в Слуцке. Фото: Олеся Белая
Во вторник 24 декабря в Минском областном кадетском училище в Слуцке состоялся ежегодный новогодний бал
Фото: Олеся Белая
Во время соревнований по силовым видам спорта. Фото: Олеся Белая
Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото
Во время шествия Дедов Морозов. Фото: Олеся Белая
Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Гольчицкую школу. Фото, Слуцк
Школьники в автомобиле ГАИ. Фото: Анастасия Улащик
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