Одни фотографии просто красивые, другие — ценны уникальностью запечатлённого момента, иные — своей документальной прямотой. А есть и такие, которые рассказывают о чём-то вроде незначительном, но очень характерном для города. «Кур'ер» выбрал фотографии, которые могут напомнить о том, что происходило в Слуцке-2019.
Январь
Женщины из Слуцка от 66 до 83 лет объединились для занятий скандинавской ходьбой. Фото: Елена Бадьина
Щедрый вечер по-слуцки. Традиция, которая выживает благодаря этим людям. Фото: Алесь Достанко
Как Слуцк окутала снежная зимняя сказка. Фото: Ольга Паздерина Февраль
Жительница одного из барков в Слуцке. Фото: Олеся Белая
Девушки Слуцка переоделись в стиль «милитари», чтобы поздравить своих мужчин с 23 февраля. Фото: Алексей Скрынников
Взрыв баллона возле 9-этажного дома в Слуцке (микрорайон «Сахарный»). Фото: Елена Бадьина Март
В Слуцке прошёл большой крестный ход, освятили новый храм и отпраздновали день памяти Софии Слуцкой. Фото: Алесь Достанко
В Слуцке ветер снёс рекламный щит. Фото: Алесь Достанко
Случчанка Галина, которая присматривает за престарелой женщиной в доме Жукова. Фото: Ольга Паздерина Апрель
Утром 11 апреля в Слуцке был замечен снег. А ведь котик так ждёт весны… Фото: Егор Кривошеев
27-летний случчанин Василий Шилович семь лет назад попал в автомобильную аварию. После тяжёлых травм он чудом выжил и смог вернуться к нормальной жизни и занятиям спортом. Фото: Наталья Жаврид
В субботу, 20 апреля, один счастливый папа с друзьями устроил для своей жены целое шоу под окнами роддома в Слуцке — с огромной пандой, миньонами. А сам он был в образе супергероя. Фото: Алесь Достанко Май
Празднование Дня Победы в Слуцке. Фото: Алесь Достанко
Последний звонок. Школьники получают грамоты. Фото: Алесь Достанко
В парке выпускники празднуют окончание учебного года. Фото: Настя Ловкина Июнь
Во время фестиваля красок. Фото: Анастасия Ловкина
Молодые люди отдыхают на пляже в 11-м городке. Фото: Игнат Гавриш
Жара в Слуцке. Фото: Игнат Гавриш
Столб возле магазина № 58 стал «героем лета». В него несколько раз во время ДТП врезались автомобили Июль
«Кто как одет в Слуцке». Всё лето и часть осени мы смотрели, насколько модно и оригинально одевается местная молодёжь. Фото: Анастасия Ловкина
День Независимости. Атрибуты праздника. Фото: Алесь Достанко
Фотографии: Алексей Скрынников
Счастливое лето в пионерлагере. Фото предоставлено Русланом Вершеней
Окраины Слуцка. Фото: Екатерина Михайлова Август
Районные «Дажынкі». Фото: Алексей Скрынников
Очередное наводнение на Слуцком рынке. Фото: Игнат Гавриш
Эпизоды сельской жизни. Фото: Анастасия Улащик
Сотрудник ГАИ остановил водителя. У неё не оказалось техосмотра. Фото: Анастасия Улащик Сентябрь
1 сентября в сельской школе. Фото: Алесь Достанко
Во время спортивного праздника в центре города. Фото: Алесь Достанко
Осенняя ярмарка. Фото: Анастасия Ловкина Октябрь
Олени в Слуцком лесхозе не боятся людей. Фото: Алексей Скрынников
Туманное утро над Слуцком. Фото: Алесь Достанко
В Слуцке открыли «Часовню Победы» и увековечили образ уничтоженного при СССР главного храма города. Фото: Алесь Достанко
Ноябрь
Возле избирательного участка. Прошли выборы в белорусский парламент. Фото: Ольга Паздерина
Фрагмент прямой телетрансляции перезахоронения останков героев восстания 1863−1864 годов, одним из героев которого был Кастусь Калиновский. Мероприятие проходило в Вильнюсе, однако больше всего было белорусских национальных флагов. Среди участников шествия были и случчане
Не успели на улицах Зелёной и Магистральной установить остановки, как на них тут же появились люди. Фото: Алесь Достанко Декабрь
Новогодний бал в кадетском училище в Слуцке. Фото: Олеся Белая Фото: Олеся Белая
Во время соревнований по силовым видам спорта. Фото: Олеся Белая
Во время шествия Дедов Морозов. Фото: Олеся Белая
Школьники в автомобиле ГАИ. Фото: Анастасия Улащик
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