«Кур'ер» проводит премию «Instagram года-2019 #Слуцк»

В январе «Кур'ер» подведёт итоги премии «Instagram года #Слуцк». Победители будут выбраны в пяти номинациях. У нас уже есть список претендентов, который был сформирован редакцией в течение декабря. Но чтобы никого не упустить, мы приглашаем вас поделиться слуцкими аккаунтами Instagram, за которыми вам интересно наблюдать.

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Генеральный партнёр премии Instagram 2019 — «Марафонбет» . А на чью победу поставите вы?

Напомним, премия «Instagram года #Слуцк» впервые учреждена «Кур'ером» в 2018 году. Всего было шесть номинаций — InstaАрт, InstaМама, InstaДевочка, InstaДвиж, InstaЛайфстайл, InstaСлуцк. Все публикации о премии «Instagram года-2018 #Слуцк» здесь.