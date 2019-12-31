

«Я пока добрался до этой биржи, уже проклинал всё подряд, — рассказывает Альберт. — Там то очередь, то… График какой-то странный. Три дня в неделю или вроде того. Один раз пришёл в 11 или в 12, очереди не было. Но оказалось, пока я ходил и очереди ждал, у меня прошёл срок действия бумажки о заработных платах. Пришлось опять идти в бухгалтерию на ЖБИ, потом обратно. Намучился. И пока я не пришёл к семи утра, я на биржу не стал. Я был первый в очереди. И то, я пожалел, что проснулся так рано. Мне предложили идти в „Слуцкие пояса“ электриком за 290 рублей. Я сказал: „Нет“. Она мне: „Первый отказ. Три отказа в течение года, и я не смогу больше стать“. Я говорю: „Хорошо“. И всё, больше я туда не ходил. Мне хватило».

