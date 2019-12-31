Алеся Белая
История случчанина, которого сократили с двух подряд закрытых заводов
Как теряют и находят работу в Слуцке
Электрик Альберт Трапашко пять лет работал на заводе «Эмальпосуда» в Слуцке. В 2015 году завод закрыли и всех работников сократили. Альберт год подрабатывал на частников, а потом устроился на Слуцкий завод ЖБИ (железобетонных изделий).
В 2018 году закрыли завод ЖБИ и опять всех работников сократили. Альберт снова остался без официальной работы почти на год, а потом устроился на комбинат хлебопродуктов. Мы попросили Альберта рассказать, как он искал работу после сокращений и кто помогал ему в трудоустройстве.
В 2018 году закрыли завод ЖБИ и опять всех работников сократили. Альберт снова остался без официальной работы почти на год, а потом устроился на комбинат хлебопродуктов. Мы попросили Альберта рассказать, как он искал работу после сокращений и кто помогал ему в трудоустройстве.
Работа на «Эмальпосуде»
Альберт Трапашко возле завода "Эмальпосуда", на котором он работал 5 лет. Фотографии: Олеся Белая
Альберт пришёл работать электриком на завод «Эмальпосуда» в 2009 году. Говорит, на заводе тогда было «может, и не супер, но стабильно». Зарплата была выше среднего, платили регулярно, не было простоев, продукция — чугунная посуда, сантехника, гантели и гири — пользовалась спросом. Профсоюз организовывал поездки на выездные футбольные матчи, концерты и экскурсии.
В 2013 году «Эмальпосуду» присоединили к Белорусской металлургической компании. «Все уши развесили: „Мы будем получать, как на БМЗ, там большие зарплаты“. Но, в итоге, всё наоборот», — вспоминает Альберт. В 2014-м, по его словам, дела на заводе шли уже плоховато: «То заказов мало, то ещё что-то. Продукция на складах стояла, ржавела. Литейщики иногда сидели дома».
В 2015 году завод присоединили к оршанскому «Легмашу». Вскоре, в этом же году, работников отправили домой с сохранением двух третьих заработка и начали сокращать.
В 2013 году «Эмальпосуду» присоединили к Белорусской металлургической компании. «Все уши развесили: „Мы будем получать, как на БМЗ, там большие зарплаты“. Но, в итоге, всё наоборот», — вспоминает Альберт. В 2014-м, по его словам, дела на заводе шли уже плоховато: «То заказов мало, то ещё что-то. Продукция на складах стояла, ржавела. Литейщики иногда сидели дома».
В 2015 году завод присоединили к оршанскому «Легмашу». Вскоре, в этом же году, работников отправили домой с сохранением двух третьих заработка и начали сокращать.
«Мы стояли после работы уже, помылись, ждали время, чтобы уйти. Говорят: подождите, сейчас директор что-то скажет. Мы стояли, стояли. А потом нам говорят: всё, с понедельника вы на две третьих. То есть, вы на работу не выходите».
Потом Альберту позвонили домой и сказали, что его и других работников с завода сокращают, нужно прийти, уладить формальности. После сокращения работникам без задержки выплатили положенные компенсации.
Альберту было жалко завод, на котором он столько лет проработал. Но в то же время он не боялся, остаться без денег. «Не боялся, потому что руки-ноги есть», — говорит он.
Альберту было жалко завод, на котором он столько лет проработал. Но в то же время он не боялся, остаться без денег. «Не боялся, потому что руки-ноги есть», — говорит он.
После «Эмальпосуды». Поиски работы
Альберт Трапашко возле завода "Эмальпосуда"
Сокращённым работникам закрытой «Эмальпосуды» предложили вакансии на «Легмаше».
«В Оршу предлагали ехать, — вспоминает Альберт. — Жить, работать там. Предлагали общагу, если мне память не изменяет. Но я не понимаю, как это человек с семьёй соберётся и поедет просто. Тут жена, дети — учатся, работают. И что, он перевезёт их туда и всё по новой начинать? Жить в какой-то общаге? Тем более, если ему лет 45 — 50. Большинство отнеслись к этому негативно».
У самого Альберта нет своей семьи, но он тоже не захотел ехать в Оршу. «Мне в Слуцке больше нравится», — говорит он. Других вакансий не предлагали, поэтому Альберт стал искать работу сам. Около года молодой человек подрабатывал у частника-мебельщика. Потом пошёл в Слуцкий центр занятости, и ему повезло: ему сразу предложили свободную вакансию электрика на заводе ЖБИ. В тот же день он устроился на новую работу.
«В Оршу предлагали ехать, — вспоминает Альберт. — Жить, работать там. Предлагали общагу, если мне память не изменяет. Но я не понимаю, как это человек с семьёй соберётся и поедет просто. Тут жена, дети — учатся, работают. И что, он перевезёт их туда и всё по новой начинать? Жить в какой-то общаге? Тем более, если ему лет 45 — 50. Большинство отнеслись к этому негативно».
У самого Альберта нет своей семьи, но он тоже не захотел ехать в Оршу. «Мне в Слуцке больше нравится», — говорит он. Других вакансий не предлагали, поэтому Альберт стал искать работу сам. Около года молодой человек подрабатывал у частника-мебельщика. Потом пошёл в Слуцкий центр занятости, и ему повезло: ему сразу предложили свободную вакансию электрика на заводе ЖБИ. В тот же день он устроился на новую работу.
Сокращение с ЖБИ
Альберт Трапашко возле завода ЖБИ, где он работал около полутора лет
Не прошло и двух лет после того, как Альберт устроился на ЖБИ, как и этот завод «утонул». И с работниками там расставались не так хорошо, как на «Эмальпосуде».
«Хуже как-то отнеслись к людям, — вспоминает случчанин. — Во-первых, — то, что отдали нас антикризисным. Им пофиг на работяг. То есть, они приехали такие: „Будем вытягивать завод“. Потом опять приехали через пару месяцев: „Всё, до свидания, завод — банкрот“».
«Хуже как-то отнеслись к людям, — вспоминает случчанин. — Во-первых, — то, что отдали нас антикризисным. Им пофиг на работяг. То есть, они приехали такие: „Будем вытягивать завод“. Потом опять приехали через пару месяцев: „Всё, до свидания, завод — банкрот“».
По словам Альберта, работников предупредили о сокращении за месяц до закрытия завода ЖБИ. А по закону должны были предупредить за два месяца. За оставшийся месяц работникам предложили компенсацию, вдобавок к той, что и так положена по сокращению. Но её так и не выплатили.
Завод ЖБИ перед закрытием
Как это было в конце 2018-го
В установленный срок Альберту выплатили меньше третьей части положенной компенсации. С тех пор прошел уже год, а оставшиеся деньги бывшим работникам ЖБИ до сих пор не перечислили.
«Сказали: нету денег. Когда будут распродавать имущество, тогда выплатят, — вспоминает Альберт. — Большая часть людей в суд обратились. Естественно, они выиграли этот суд. Не помню, сколько им накинули сверху компенсации, но, опять же, когда это выплатят — неизвестно». Альберт в суд не обращался. Он уверен, что деньги все равно не отдадут.
«Обидно, что вот так вот заводы закрываются в городе, — говорит молодой человек. — Где я работал, всё позакрывали. Мне кажется, что они вообще должны были не закрывать эти заводы. По крайней мере, „Эмальпосуду“. Да и ЖБИ тоже».
«Сказали: нету денег. Когда будут распродавать имущество, тогда выплатят, — вспоминает Альберт. — Большая часть людей в суд обратились. Естественно, они выиграли этот суд. Не помню, сколько им накинули сверху компенсации, но, опять же, когда это выплатят — неизвестно». Альберт в суд не обращался. Он уверен, что деньги все равно не отдадут.
«Обидно, что вот так вот заводы закрываются в городе, — говорит молодой человек. — Где я работал, всё позакрывали. Мне кажется, что они вообще должны были не закрывать эти заводы. По крайней мере, „Эмальпосуду“. Да и ЖБИ тоже».
Вакансии и биржа труда
Отдел занятости в Слуцке
Работникам ЖБИ дали список вакансий, куда можно пойти работать после сокращения. «Там ничего интересного, хорошего не было, — говорит Альберт. — Солигорский ДСК (домостроительный комбинат, прим. ред.) предлагали — это был самый приоритетный вариант. Но люди говорили, что там зарплаты маленькие. В Слуцке предлагали места, но там такие зарплаты, что просто вообще… Половина вакансий вообще не по специальности».
Альберт после ЖБИ был без постоянной работы почти год. Благодаря друзьям находил подработки то грузчиком, то рабочим у частников. В это же время искал работу по объявлениям, но говорит, что в Слуцке электриком устроиться по объявлению проблемно.
Летом 2019 года наш герой решил снова обратиться в центр занятости. В этот раз ему повезло гораздо меньше, чем в прошлый.
Альберт после ЖБИ был без постоянной работы почти год. Благодаря друзьям находил подработки то грузчиком, то рабочим у частников. В это же время искал работу по объявлениям, но говорит, что в Слуцке электриком устроиться по объявлению проблемно.
Летом 2019 года наш герой решил снова обратиться в центр занятости. В этот раз ему повезло гораздо меньше, чем в прошлый.
«Я пока добрался до этой биржи, уже проклинал всё подряд, — рассказывает Альберт. — Там то очередь, то… График какой-то странный. Три дня в неделю или вроде того. Один раз пришёл в 11 или в 12, очереди не было. Но оказалось, пока я ходил и очереди ждал, у меня прошёл срок действия бумажки о заработных платах. Пришлось опять идти в бухгалтерию на ЖБИ, потом обратно. Намучился. И пока я не пришёл к семи утра, я на биржу не стал. Я был первый в очереди. И то, я пожалел, что проснулся так рано. Мне предложили идти в „Слуцкие пояса“ электриком за 290 рублей. Я сказал: „Нет“. Она мне: „Первый отказ. Три отказа в течение года, и я не смогу больше стать“. Я говорю: „Хорошо“. И всё, больше я туда не ходил. Мне хватило».
Куда устроились Альберт и его бывшие коллеги
Территория, техника и работницы завода ЖБИ в Слуцке. Фото: Алесь Достанко
В августе Альберт устроился на комбинат хлебопродуктов грузчиком. О вакансии узнал от друга, который сам работает на комбинате. «Мне этот друг ещё сказал: „Если КХП закроют, то иди ты лесом“», — смеётся Альберт.
Ему не обидно, что он работает не по специальности, потому что зарплата у него теперь больше, чем была на «Эмальпосуде» и ЖБИ. Альберт говорит, что доволен своей жизнью.
Большинство бывших коллег Альберта нашли хоть какую-то работу. Те, кто был уже пенсионного возраста, ушли на пенсию. Одна мастер с «Эмальпосуды» устроилась на железную дорогу. Кого-то взяли на Дрожжевой. Несколько человек с ЖБИ устроились на птицефабрику в Селище, один человек — куда-то на склад, один — на КХП, как и Альберт.
Кто-то искал работу самостоятельно, а кому-то помог центр занятости.
Ему не обидно, что он работает не по специальности, потому что зарплата у него теперь больше, чем была на «Эмальпосуде» и ЖБИ. Альберт говорит, что доволен своей жизнью.
Большинство бывших коллег Альберта нашли хоть какую-то работу. Те, кто был уже пенсионного возраста, ушли на пенсию. Одна мастер с «Эмальпосуды» устроилась на железную дорогу. Кого-то взяли на Дрожжевой. Несколько человек с ЖБИ устроились на птицефабрику в Селище, один человек — куда-то на склад, один — на КХП, как и Альберт.
Кто-то искал работу самостоятельно, а кому-то помог центр занятости.
Государственная помощь безработным и рынок труда
Официальные данные по рынку труда в Слуцком районе по состоянию на 1 декабря 2019 года, предоставленные отделом занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.
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