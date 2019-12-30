Водитель, который поднял проблему с фонарём на Виленской, ответил Слуцкому ЖКХ

Прочитал статью «Надо быть внимательнее, а не жаловаться…». Я так понял, это ответ на мою новость про уличное освещение на улице Виленской рядом со 2-й школой.

Со слов Вадима Рудоминского, я понял что МЫ, то есть инспектор ГАИ, двое офицеров в/ч и я, оказывается, «слепые», а мастер комбината электрохозяйства по благоустройству Слуцкого ЖКХ — маг и чародей… Приехал, увидел работающий фонарь и отрапортовал начальству, что всё в шоколаде!

По этой дороге я езжу каждый день, и фонарь отремонтировали только 26 декабря где-то днём: утром, когда в 7.30 вёз жену на работу, фонарь не горел, а вечером, когда забирал в 20.00, уже светил! Сам себе и говорю: «Услышали!»

Реклама

Теперь даже и не знаю, кому сказать спасибо? Вадим Рудоминский в своём комментарии пишет про восемь фар автомобилей, которые хорошо освещают пешехода! Но эти фары, пусть не забывает, ещё слепят встречных водителей. Я и его как мастера понимаю, но не надо никого делать дураками.

Получается, что не делай добра, не получишь зла…

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».