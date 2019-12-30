Что интересного могут посмотреть случчане на Новый год по ТВ (во сколько и по какому каналу)

«Кур'ер» собрал самые популярные телепередачи и премьеры фильмов, которые можно посмотреть на ТВ в новогоднюю ночь.

31 декабря — 1 января

В 23:50 на всех каналах

Новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

ОНТ

09.10 Премьера «Главный новогодний концерт»

Главный новогодний концерт объединит рок- и поп-артистов, исполнителей шансона и джаза, классических романсов и рэпа на одной сцене.

БЕЛАРУСЬ 1

13.40, 15.25, 17.05, 18.15 Х/ф «Новогоднее счастье»

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Четыре истории. Волшебные необычные истории, которые происходят в наше время, зимой в предновогоднюю пору с обычными людьми. Обаятельная девушка-полицейский вмешивается в жизни четырёх людей и выписывает штраф по волшебной статье. Но так ли просто быть героем современной сказки? Без волшебной палочки, без доброй феи-крёстной, рассчитывая только на себя, преодолевая внутренние и внешние препятствия?

СТВ

15.30,16.50 Т/с «Новогодний переполох» Праздничная комедия с Владимиром Меньшовым, Константином Крюковым и Ингой Оболдиной о семье пожилого генерала в отставке Морозова, которая собирается в его доме накануне Нового года. Разобщённых родственников объединяет не праздник, не традиции и не взаимная любовь, а хитрый слух, будто генерал тяжёео болен и готовит завещание.

НТВ БЕЛАРУСЬ

18.55 Х/ф «Новогодний пёс» Кого больше всего ждут люди в канун Нового года? Конечно же, Деда Мороза! Но не всегда он приходит для того, чтобы дарить подарки. В этот раз лучшие силы полиции направлены на то, чтобы сбылось желание одного маленького мальчика, у которого преступник, одетый в костюм зимнего волшебника, украл выигрышный лотерейный билет.

РТР -БЕЛАРУСЬ

18.45 Х/ф «Новогодние сваты»

В преддверии Нового года Иван и Валентина Будько собираются скромно встретить праздник в родных Кучугурах, посёлке городского типа, без особых изысков и даже без ёлки. Но к ним без предупреждения приезжают сваты Ольга и Юрий Ковалёвы и с ними внучка Женя. А под Новый год в Кучугурах разыгралась страшная метель.

БЕЛАРУСЬ-2

19.05 Х/ф «Sos, Дед Мороз, или Всё сбудется»

Света отчаянно хочет, чтобы её родители помирились. Она верит, что эту мечту обязательно исполнит Дед Мороз, только стоит найти его и попросить об этом. Он встречается Свете как раз накануне Нового года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечёт в круговорот новогодних приключений ещё десяток ни в чём неповинных людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.

БЕЛАРУСЬ -1

19.20 Х/ф «Загадай желание»

После трагической гибели жениха жизнь Насти посвящена только её маленькой дочке. Однажды, в канун Нового года, Настя встречает чудаковатого старика, и тот убеждает её, что желания сбываются, стоит только захотеть. Вскоре после этого разговора Настя знакомится с владельцем сети кофеен Андреем Добрыниным, который, как и она, не может оправиться от личной потери. Оба чувствуют взаимное притяжение. Однако Насте придётся не только заново поверить в любовь, но и столкнуться с интригами искусной соперницы, завоевать уважение властной матери Андрея и любовь его 9-летнего сына.

ОНТ

20.40 Х/ф «Карнавальная ночь»

Всеми любимая советская комедия «Карнавальная ночь». Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и весёлый праздник, но их берётся контролировать директор клуба Огурцов — бюрократ, буквоед и чинуша. Собрав всех в своём кабинете, он подробно рассказывает о «своём видении» того, как правильно провести новогоднюю ночь. Организаторы срывают скучные планы Огурцова.

НТВ

20.45 Премьера — мюзикл «1001 ночь или территория любви»

В канун 2020 года в эфире телеканала НТВ — премьера новогоднего мюзикла из композиций на стихи Михаила Гуцериева. В музыкальном фильме прозвучат как хиты, так и новые композиции. Зрителей ждут артисты в ярких образах из восточных сказок: Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Игорь Крутой, Валерия, Лолита, Димаш Кудайберген, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, группа «Фабрика», Жасмин, Михаил Шуфутинский, Александр Панайотов, Слава, Зара, Авраам Руссо, Виктория Кохана, Таисия Повалий, Юлия Михальчик, группа «Иванушки International» и др.

ОНТ

21.55 Новогоднее шоу «Новый Новый год»

Телеканал ОНТ предлагает встречать Новый год под хорошую популярную музыку и искромётный юмор, сделанный в Беларуси, а точнее, самим телеканалом.

Беларусь -1

22.00, 00.05 «Новый год на Макаенка 9»

Новогодний «Голубой огонёк» на «Беларусь 1» будет и похож, и не похож на привычное телевизионное действо, к которому мы привыкли. Что ждёт телезрителей в ночь смены года, с риском для себя узнавали корреспонденты «СБ. Беларусь сегодня».

Беларусь -2

22.15 Х/ф «С Новым годом, мамы!» Пять новелл о приключения героев, объединённых одним чувством — любовью к маме. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребёнка, двух самых близких людей на свете.

СТВ

22.40 СТВ представляет: «Наш 2019-й»

РТР-Беларусь

22.40 Развлекательное шоу «Новогодний парад звезд»

НТВ-Беларусь

22.55, 00.00 «Новогодний квартирник у Маргулиса»

В эту новогоднюю ночь телеканал НТВ пригласил на новогодний «Квартирник НТВ у Маргулиса», где выступили очень необычные гости. Музыканты, которых не пригласили на гламурные голубые огоньки, устроили крутую вечеринку, где не нашлось места попсе. На рок-квартирнике с живым звуком собрались старые друзья Евгения Маргулиса: Гарик Сукачёв, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, «Чайф», «Крематорий» и «Мельница». Также на квартирнике появились новые лица — это Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters и Animal ДжаZ и др.

ТНТ-International

23.00, 00.05 Камеди Клаб. «Новогодний выпуск-2020»

В рамках «Караоке-Стар» — 2020 примут участие три смешанные команды, состоящие из актёров, резидентов «Камеди-клаб» и профессиональных поп-исполнителей, которым предстоит сразиться за главный трофей вокального «турнира» — туристические путёвки в одну из экзотических стран мира.

Зрителей ждут не только популярные хиты в исполнении знаменитостей, но и множество оригинальных импровизаций, конкурсов, миниатюр и других неожиданных сюрпризов.

ОНТ

00.05 «Новогодняя ночь».

СТВ

00.05 СТВ представляет новогодний проект — «Квартирник».

РТР-Беларусь

00.05 Новогодний голубой огонёк — 2020

Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Звёзды российской эстрады предстанут перед телезрителями в разных образах и выступят неожиданными дуэтами. Но песни при этом будут всем хорошо знакомы — так что вспоминайте слова и подпевайте.