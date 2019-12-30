Топ-8 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 23 по 29 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Люблю я дни перед Новым годом!🎄 ⠀ А все почему? Да потому что люблю делать подарки 🎁! Особенно, когда это ценят, особенно детям, особенно, когда у меня есть идея 💡! ⠀ И какой кайф 😌, когда подарок понравился!!! Меня прямо переполняют эмоции! Но в то же время, я всегда переживаю перед вручением... вдруг прогадала?! А детки еще не умеют скрывать свои чувства и тут сразу понятно, попала ты в точку или нет. ⠀ Задумываюсь, почему же я трачу на все это время... помимо того, что мне это нравится (продумывать, выбирать, упаковывать), наверное, я так создаю вокруг себя праздник, а может мне просто этого не хватало в детстве... ⠀ P.S.: Если вдруг вам не понравился подарок, то извините, пожалуйста! Я действительно стараюсь... но иногда бывают проколы... ⠀ #timofey #verigofamily #minsk #son #baby #babyboy #newyear #newyear2020 #2020 #наш_тим💚
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⠀ Кто-о-о-о умудрился заболеть к Новому году? - Правильно, мы с Варюсей! 👏🏻 ⠀ У меня то ли простуда, то ли просто вирус гуляет 🤧 Да так, что я слегла почти на два дня. ⠀ И у Павловны, похоже, отравление 🤢 Потому что тошнит малышусика целый день от любой еды и без неё тоже. Завтра вызываем врача 👩🏻⚕️ ⠀ В общем, у нас два дня, чтобы быть к празднику как огурчик 🥒 Но не в смысле зелёными и в пупырышки, а бодрячком и молодцом👌🏻 ⠀ #varvara_mazeiko
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