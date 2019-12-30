За 2019 год канал KURJER.INFO на YouTube посмотрели более 469 000 раз. Смотрите топ-9 самых популярных видео «Кур'ера» в 2019 году.

1. Девушки Слуцка окунаются в ледяную купель

Жительницы Слуцка Ольга Башура и Екатерина Коломыцева 19 января окунулись в крещенскую купель. Это видео посмотрели более 100 тысяч раз.

2. Под Слуцком водитель подобрал на трассе двух девушек и скрывался от ГАИ

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Автомобильная тема одна из самых популярных у случчан. На этом видео сотрудники ГАИ преследуют гражданина Узбекистана, который проигнорировал сигнал об остановке.

3. Работники Слуцкого предприятия сняли позитивное видео о 25-летнем юбилее WH

Не только сюжеты о происшествиях любят смотреть наши читатели. Они очень ценят и позитив. Одно из крупнейших предприятий Случчины — «ВуденХаусБел» (WHB) — отметило своё 25-летие. «Кур'ер» снял для WHB позитивное видео с поздравлением и модным TikTok-челленджем.

4. Ситуация в слуцком автобусе

«Мама стоит, детёнок сидит…» Неизвестно, с чего начался спор в городском автобусе № 6. Но, похоже, мужчине не понравилось, что ребёнок сидит, а его мама вынуждена стоять. Случчанин громко высказывался по этому поводу другим пассажирам автобуса.

5. ГАИ остановила машину, а там компания, полная пьяных парней. Сельское GTA

Под Слуцком ГАИ остановила машину, полную пьяных парней. 19-летний водитель ехал за рулём, потому что был самый трезвый в компании. Молодые люди объяснили сотрудникам ГАИ, что ехали «к дзеўкам».

6. Змея возле СШ № 6

Случчанка Антонина стала свидетельницей, как недалеко от СШ № 6 ползает змея. Как оказалось, это был простой уж. Вроде в видео и в самой ситуации нет ничего необычного, но читатели оценили сюжет повышенным вниманием.

7. Слуцкая милиция устанавливает личности молодых людей

В апреле отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливал личности молодых людей.

8. Жители дома в Слуцке рассказали о взрыве под их окнами

В подвале дома № 8 на улице Солигорской частная фирма проводила ремонт отопительной системы. Из-за взрыва баллона в нижних этажах выбило окна. Жертв и раненых не было.

9. В Слуцке у бабушки появились шары

Утром 16 января сотрудники «Кур'ера» обнаружили, что пропали шарики с ёлочки возле редакции. Шарики, которые вешали наши читатели. Оказалось, они исчезли за день до этого. И этот момент был запечатлён на камеру видеонаблюдения. Кража года заслужила не только внимания наших читателей, но и зрителей одного из национальных ТВ-каналов.