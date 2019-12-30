«Почему вам безразлична наша безопасность?» Реакция случчан на заявление об уличном освещении

На прошлой неделе «Кур'ер» опубликовал материал, в которой Вадим Рудоминский, начальник службы электрохозяйства, отметил, что Слуцк достаточно освещённый город, а 70% жалоб от жителей на уличное освещение оказываются ложными.

Материал не оставил равнодушными читателей и вызвал много споров. «Кур'ер» публикует обзор комментариев с vk.com/kurjer.

Как решить проблему

Инна Шилович: «Проблему можно решить с помощью освещения с датчиками движения. В этом случае будет и экономия, и все будут довольны».

Виктор Малиновский: «За свою безопасность отвечает сам человек, а не государство. Беспокоитесь — переходите дорогу с фликером и фонариком в руках, чтобы вас наверняка заметил водитель. Каждый уголок Земли не осветить, сколько бы люди ни жаловались. Освещать места, где за ночь пройдёт пару человек и проедет несколько машин, невыгодно. Есть определённый бюджет, и его нужно использовать рационально. Не перерасходовать в данном случае электричество на освещение там, где оно нужно максимум 10−30 случчанам в тёмное время суток. А то хотим, чтобы каждый закоулок был освещён. Сколько гулял в полной темноте, переходил дорогу в неосвещённых участках дороги — ни разу никто не сбил. Только о ямы спотыкался, но опять же есть фонарик и мне не в лом его включить. Но это уже дело каждого».

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Важна бдительность людей

Denis Viktorovich: «Да, где-то перегорают фонари и их меняют по гарантии. Это не так быстро, как кажется на первый взгляд. /… / Некоторые дворы не освещаются, так как при строительстве домов проект освещения дворов не закладывался, поэтому и темнота. В таком случае лучше поставить светодиодные прожекторы. Для этого нужно написать коллективное обращение с двух домов в ЖЭУ. /… / Что касается жалоб. Светодиодные светильники не решат ваши проблемы, как ни крути важна бдительность и внимательность всех участников дорожного движения. Конечно, в плохую погоду КПД всех фонарей падает, когда мокрый асфальт становится тёмным, а в хорошую погоду КПД, наоборот, высокий. /… / Никто не виноват, что у ваших транспортных средств плохая оптика и тонированные стёкла, а может, и зрение не соответствует, чтобы водить авто. По моим наблюдениям, служба уличного освещения хорошо и оперативно выполняет свою работу. Посмотрите, как красиво украшен Слуцк к Новому году!»

Александр Лещенко: «То, что у наших авто плохая оптика, виновато правительство, которое ввело заградительные пошлины на ввоз нормальных машин из Европы».

Мнения водителей и пешеходов

Татьяна Алексеева: «А никто из вас, господа, не подумал, что люди ходят на работу к четырём утра и раньше? Неужели хоть пару фонарей нельзя включить ночью на улицах? Раньше ведь было освещение. Повара, водители, кондукторы и многие другие ходят на работу ночью. Почему вам безразлична наша безопасность?»

Евгения Александрина-Ярославина: «Это водители виноваты, что у них слабо фары светят и не освещают дорогу и ближайшие пару улиц заодно».

Владимир Неронский: «/… / Как можно писать про фары машин, если и так понятно, что они слепят встречную машину, и именно по этой причине много аварий».

Николай Атаманенко: «Перед „зеброй“ притормаживать? Согласен. Но не могу я запомнить все „зебры“ в городе, знаки не видно на мокром асфальте при встречных фарах. А из темноты сбоку выходит пешеход, и замечаешь только тень от встречки. При освещённой обочине ситуация намного комфортнее и для водителя, и для пешехода».

Сергей Цыбулько: «За ложные жалобы будут принимать меры (наказывать, наверное), а за не ложные надо премировать граждан /… /»

It is 2015: «Капитализм есть плохое освещение при недостатке средств».

Slitag: «Начальник другими словами советует следующее: перед написанием жалобы то, что планируете в ней изложить, зафиксируйте на видео и фото. Тогда из жалующихся дураков сделать будет очень сложно /… /»