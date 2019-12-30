Как слуцкая школьница стала популярной в Instagram среди ровесников. О чём она пишет

16-летняя случчанка Евгения Шуманская ещё учится в школе, но уже знает, что хочет связать свою будущую профессию с SMM и блогингом. Девушка ведёт свой аккаунт в Instagram. Сейчас у неё более 3300 подписчиков. Как правило, это её ровесники, которых она вдохновляет на активную жизнь.

Евгения Шуманская — финалистка премии «Instagram года-2018», которую проводил «Кур'ер», в номинации InstaЛайфстайл. В интервью «Лампе» она рассказала, как стала вести Instagram, почему её страница нравится её ровесникам и как она относится к хейту (травле и ненависти в соцсетях).

Как начала вести Instagram

Всё детство я была активным ребёнком. Участвовала во всех мероприятиях и посещала разные кружки. Но всё это было не то. И вот я решила попробовать себя в фотографии. В далеком 2015 я узнала, что есть такая социальная сеть, как Instagram.

Я начала делать фотографии и публиковать их там. В то время было модно вести профиль в едином стиле, и мне тоже этого хотелось. Однако я боялась, думая, что это сложно. Но в 2017 я решила рискнуть и ещё ни разу не пожалела. Я изменила обработку, начала углубляться в тему блогинга и поняла, что да, это действительно моё.

О чём мой блог

Изначально я вела блог для себя и своих друзей. Это были самые обычные смазанные снимки из приложений retrica и B612. С кучей фильтров и полным отсутствием резкости. Тогда я считала их просто шедевром. К слову, фотографировала я всё: небо, деревья, красивые коробки и даже чужих собак. К сожалению, однажды я удалила эти снимки, и сейчас их уже нигде нет. Но в моей памяти они всё ещё свежи и вызывают приятную улыбку на лице.

Мой блог о жизни подростка, который ведёт активный образ жизни, имеет цели и знает, чего хочет. Тут можно найти полезные советы на абсолютно разные темы, поддержку в тех или иных ситуациях, узнать об интересных мероприятиях и получить заряд мотивации.

Я делюсь идеями для подарков, рецептами, подборками фильмов, музыкой, книгами и всем, что связано с модой. Кроме этого, я рассказываю, как сделать интересные фотографии, как побороть лень, как научить доводить дела до конца. Много говорю о планировании своей жизни и саморазвитии.

Публикую «сторис» и посты с новостями своей жизни. Допустим, как отдала родителям свою первую зарплату, как меня наругали в слуцком парке и о многом другом.

Что думают подписчики

Многие люди думают, что ведение профиля — это пустая трата времени. Однако я хочу с этим поспорить. За эти два года я научилась стойко относится к любой критике и хейту, узнала большое количество информации в сфере блогинга, что, скорее всего, поможет мне в будущей профессии, а также нашла новых друзей из других стран и городов, с которыми общаюсь до сих пор.

Отзывы о блоге были самые разные. Кто-то говорил, что вдохновляется мной, получают образ человека, на которого хочется равняться, а некоторые говорили, что у меня ничего не получается и это просто тупо.

Но я хочу сказать одно — запомните, невозможно нравиться всем. Всегда найдётся человек, которому вы будете неприятны, и он обязательно скажет вам об этом. Таких людей лучше всего сразу блокировать и не тратить на них время, это ни к чему не приведёт. Относитесь к критике проще. И помните, что, если человек написал вам гневное сообщение — значит, он думает о вас и тратит своё время на это, а вы потратили всего секунду, чтобы заблокировать его. Ваши люди всегда найдут вас".