Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» для детей Слуцка. Фото

Виктория Капская
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Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» в клубе Parking. Фото

В канун Нового года завершилась традиционная акция «Кур'ера» «Письмо Деду Морозу». Итоговое мероприятие — игровая программа для детей — прошло в воскресенье, 29 декабря, в клубе Parking. Его посетили около 50 маленьких случчан, десять из них — победители акции — получили подарки от Дедушки и партнёров «Кур'ера».

В предыдущем материале «Кур'ер» рассказал, кто и почему стал победителем акции, а в этом — какие подарки дети получили от Деда Мороза и партнёров акции и как прошёл праздник.

Какие подарки получили победители акции

  • Ярослава Сытько и Анастасия Самсонова получили в подарок желаемые наушники AirPods.
  • У Марины Курлович тоже исполнилось желание. Она стала обладательницей большого белого медведя.
  • Света Андруневич хотела найти под ёлкой набор для рисования с мольбертом. Его Дед Мороз ей и подарил.
  • Лизе Городник Дед Мороз подарил набор Lego для девочек.
  • У Давида Симоновича появилась новая игрушечная гитара, которая звучит как настоящая. Теперь он может снимать свои новые выступления на видео.
  • Матвей и Софья Меркульевы и Арсений и Арианна Скридлевские теперь будут играть в новые настольные игры со всей семьёй.
  • Арина Годунова получила от Дедушки 3D-ручку для творчества.
  • Сёстры Борисовец просили у Дедушки набор «Сделай слайм сам». Его им он и подарил.

Каждый победитель также получил от газеты «Кур'ер» фирменные презенты — фликеры и блокноты.

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Как развлекали детей

Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» в клубе Parking. Фото

Организаторы сделали для всех маленьких гостей сладкий стол. Ребят угощали газированными напитками, конфетами, печеньем, вафлями, зефиром и другими сладостями.

Дед Мороз и Снегурочка, сотрудники Молодёжного центра Александр Фомин и Ольга Шуманская провели для детей игровую программу. Мальчики и девочки пели песни, танцевали, водили хороводы, рассказывали стихотворения и играли.

Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» в клубе Parking. Фото

Во время игр детей развлекала ростовая кукла «Панда» (Ирина Хотько). Она прыгала, кружилась, танцевала и фотографировалась с желающими.

Финальным подарком для гостей стало шоу мыльных пузырей, которое провела случчанка Жанна Озёрная.

Как угощали родителей

Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» в клубе Parking. Фото

Если для детей организаторы предусмотрели сладкий стол, то для взрослых Евгений Романов, владелец клуба Parking, организовал шампанское и закуски (бутерброды с икрой, креветками, сыр с плесенью).

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Ирина Бранкевич, визажист

2.Евгений Романов, ночной клуб Parking

3. Кафе Cheat Meal

  • Адрес: мини-рынок в 11-м городке
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.

4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

5. «Хочу-Суши Слуцк»

  • Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
  • Телефон: + (375 33) 602 65 65.

6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.

7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room

8. Вадим Новик, шиномонтаж

  • Адрес: ул. Мельничная, 70.
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефон: + (375 29) 743 13 46.

9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»

10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

  • Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 317 43 46

11. Лаунж-бар «Мята»

12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

  • Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
  • Соцсети: Instagram
  • Телефоны: + (375 29) 525 43 21

13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

14. Алексей Каток, барбершоп «АК»

  • Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
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