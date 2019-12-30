Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» для детей Слуцка. Фото

В канун Нового года завершилась традиционная акция «Кур'ера» «Письмо Деду Морозу». Итоговое мероприятие — игровая программа для детей — прошло в воскресенье, 29 декабря, в клубе Parking. Его посетили около 50 маленьких случчан, десять из них — победители акции — получили подарки от Дедушки и партнёров «Кур'ера».

В предыдущем материале «Кур'ер» рассказал, кто и почему стал победителем акции, а в этом — какие подарки дети получили от Деда Мороза и партнёров акции и как прошёл праздник.

Какие подарки получили победители акции

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Ярослава Сытько и Анастасия Самсонова получили в подарок желаемые наушники AirPods .

У Марины Курлович тоже исполнилось желание. Она стала обладательницей большого белого медведя.

Света Андруневич хотела найти под ёлкой набор для рисования с мольбертом . Его Дед Мороз ей и подарил.

. Его Дед Мороз ей и подарил. Лизе Городник Дед Мороз подарил набор Lego для девочек.

У Давида Симоновича появилась новая игрушечная гитара , которая звучит как настоящая. Теперь он может снимать свои новые выступления на видео.

, которая звучит как настоящая. Теперь он может снимать свои новые выступления на видео. Матвей и Софья Меркульевы и Арсений и Арианна Скридлевские теперь будут играть в новые настольные игры со всей семьёй.

со всей семьёй. Арина Годунова получила от Дедушки 3D-ручку для творчества .

. Сёстры Борисовец просили у Дедушки набор «Сделай слайм сам». Его им он и подарил.

Каждый победитель также получил от газеты «Кур'ер» фирменные презенты — фликеры и блокноты.

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Как развлекали детей

Организаторы сделали для всех маленьких гостей сладкий стол. Ребят угощали газированными напитками, конфетами, печеньем, вафлями, зефиром и другими сладостями.

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Дед Мороз и Снегурочка, сотрудники Молодёжного центра Александр Фомин и Ольга Шуманская провели для детей игровую программу. Мальчики и девочки пели песни, танцевали, водили хороводы, рассказывали стихотворения и играли.

Во время игр детей развлекала ростовая кукла «Панда» (Ирина Хотько). Она прыгала, кружилась, танцевала и фотографировалась с желающими.

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Как угощали родителей

Финальным подарком для гостей стало шоу мыльных пузырей, которое провела случчанка Жанна Озёрная.

Если для детей организаторы предусмотрели сладкий стол, то для взрослых Евгений Романов, владелец клуба Parking, организовал шампанское и закуски (бутерброды с икрой, креветками, сыр с плесенью).

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Ирина Бранкевич, визажист Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 180 26 36. 2.Евгений Романов, ночной клуб Parking Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 33) 664 69 36 3. Кафе Cheat Meal Адрес: мини-рынок в 11-м городке

мини-рынок в 11-м городке Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефоны:+ (375 29) 503 88 36. 4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999» Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00. 5. «Хочу-Суши Слуцк» Адрес: ул. Социалистическая, 144А.

ул. Социалистическая, 144А. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .

Instagram, «ВКонтакте» . Телефон: + (375 33) 602 65 65. 6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок» Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55. 7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room Адрес: ТЦ «Маяк».

ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте». 8. Вадим Новик, шиномонтаж

Адрес: ул. Мельничная, 70.



ул. Мельничная, 70. Соцсети: Instagram .



Instagram Телефон: + (375 29) 743 13 46. 9. Сеть кафе «Доски», «Чилс» Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.

ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156. Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».

Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски». Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»). 10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ» Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 317 43 46 11. Лаунж-бар «Мята» Адрес: ул. М. Богдановича, 3.

ул. М. Богдановича, 3. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 587 77 50 12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке» Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Соцсети : Instagram

: Instagram Телефоны: + (375 29) 525 43 21 13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк» Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».

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Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 777 33 44 14. Алексей Каток, барбершоп «АК» Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.

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