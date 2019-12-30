Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» для детей Слуцка. Фото

В канун Нового года завершилась традиционная акция «Кур'ера» «Письмо Деду Морозу». Итоговое мероприятие — игровая программа для детей — прошло в воскресенье, 29 декабря, в клубе Parking. Его посетили около 50 маленьких случчан, десять из них — победители акции — получили подарки от Дедушки и партнёров «Кур'ера».
В предыдущем материале «Кур'ер» рассказал, кто и почему стал победителем акции, а в этом — какие подарки дети получили от Деда Мороза и партнёров акции и как прошёл праздник.
Какие подарки получили победители акции
- Ярослава Сытько и Анастасия Самсонова получили в подарок желаемые наушники AirPods.
- У Марины Курлович тоже исполнилось желание. Она стала обладательницей большого белого медведя.
- Света Андруневич хотела найти под ёлкой набор для рисования с мольбертом. Его Дед Мороз ей и подарил.
- Лизе Городник Дед Мороз подарил набор Lego для девочек.
- У Давида Симоновича появилась новая игрушечная гитара, которая звучит как настоящая. Теперь он может снимать свои новые выступления на видео.
- Матвей и Софья Меркульевы и Арсений и Арианна Скридлевские теперь будут играть в новые настольные игры со всей семьёй.
- Арина Годунова получила от Дедушки 3D-ручку для творчества.
- Сёстры Борисовец просили у Дедушки набор «Сделай слайм сам». Его им он и подарил.
Каждый победитель также получил от газеты «Кур'ер» фирменные презенты — фликеры и блокноты.
Как развлекали детей
Организаторы сделали для всех маленьких гостей сладкий стол. Ребят угощали газированными напитками, конфетами, печеньем, вафлями, зефиром и другими сладостями.
Во время игр детей развлекала ростовая кукла «Панда» (Ирина Хотько). Она прыгала, кружилась, танцевала и фотографировалась с желающими.
Как угощали родителей
Если для детей организаторы предусмотрели сладкий стол, то для взрослых Евгений Романов, владелец клуба Parking, организовал шампанское и закуски (бутерброды с икрой, креветками, сыр с плесенью).
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1. Ирина Бранкевич, визажист
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 180 26 36.
2.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 33) 664 69 36
3. Кафе Cheat Meal
- Адрес: мини-рынок в 11-м городке
- Соцсети: Instagram.
- Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.
4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00.
5. «Хочу-Суши Слуцк»
- Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
- Телефон: + (375 33) 602 65 65.
6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.
7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room
- Адрес: ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
8. Вадим Новик, шиномонтаж
- Адрес: ул. Мельничная, 70.
- Соцсети: Instagram.
- Телефон: + (375 29) 743 13 46.
9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»
- Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.
- Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».
- Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»).
10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 317 43 46
11. Лаунж-бар «Мята»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 3.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 587 77 50
12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Соцсети: Instagram
- Телефоны: + (375 29) 525 43 21
13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 777 33 44
14. Алексей Каток, барбершоп «АК»
- Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
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