Между Беларусью и Россией отменяют роуминг. Названа точная дата

Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменён с 1 сентября 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Беларуси.

«Много дискуссий велось и с нашими, и с российскими операторами. Но я рад, что регуляторы наконец-то договорились, и, действительно, такая договорённость существует — с 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменён, и тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга на Новый год, будут очень-очень близкими», — сказал первый вице-премьер.

По его словам, тарифы на звонки «не будут одинаковыми, но они будут отличаться на символические абсолютно величины». «И можно сказать, что роуминг уже «умрёт», — сказал Дмитрий Крутой.

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В финальной версии подписанной сторонами дорожной карты плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.

Тема отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждается около пяти лет, она была одним из вопросов повестки 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.