Лысый Дед Мороз и старая Снегурочка. Какими слуцкие дети видят сказочных героев

8-летняя София считает, что Снегурочка готовит Деду Морозу еду. 3-летний Давид утверждает, что Снегурочка — маленькая и старая. Слуцкие дети рассказали «Кур'еру», какими они видят сказочных героев.

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София: «У Деда Мороза длинная белая борода и красная куртка. Ещё у него есть подарочки, помощники и Снегурочка. А также посох, он им колдует ёлку. У Снегурочки жёлтые волосы и голубая куртка со снежинками. Она помогает Деду Морозу: складывает игрушки в мешок, готовит кушать и делает игрушки».

Арсений: «Дед Мороз должен быть с белой бородой, в красном костюме и с мешком подарков. Ещё у него новогодняя шапка. А Снегурочка должна быть в голубой шапочке с белыми звёздочками. У неё голубой костюмчик и белые туфельки. Они дарят подарки — игрушки, конфеты — тем детям, которые хорошо себя ведут».

Ярослава: «Дед Мороз должен быть с длинной бородой и красным носом. У него красный капюшон и красная кофта. А у Снегурочки волосы должны быть белые, а ещё зимний костюм и капюшон. Дед Мороз и Снегурочка должны вести себя хорошо».

Давид: «Дед Мороз — длинный и большой. Он сам старый и лысый, волос у него нет, но у него есть борода. Ещё у Дедушки красный костюм. А Снегурочка — маленькая и старая. У неё волосы жёлтого цвета и синяя одежда».

Софья: «Мой брат Матвей считает, что Дед Мороз должен быть в большом колпаке, в голубом халате и с большим мешком подарков. А Снегурочка, я думаю, должна быть в летнем платье, потому что пока нет снега и нечего тепло одеваться. Платье должно быть обязательно голубым и с белыми снежинками».