Накануне Нового года жителей Слуцка интересуют завещания и наследство

Нотариальная контора Слуцкого района регулярно проводит бесплатные дни консультирования жителей. Последний раз в 2019 году нотариусы консультировали население 10 декабря. Вопросы касались оформления завещания и наследства. Читайте подборку ответов.

Где оформлять наследство?

Вопрос. У меня умер отец. Он был прописан в Слуцке, дача находится в Стародорожском районе. В какой нотариальной конторе оформляется наследство?

Ответ. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства. В вашем случае обращаться необходимо в нотариальную контору Слуцкого района.

Можно ли оспорить завещание?

Да, как и любую сделку, завещание можно признать недействительным. Однако тем, кто собирается оспаривать завещание, необходимо иметь соответствующие доказательства. Наиболее частые случаи: завещатель составил завещание под давлением (ему угрожали или, наоборот, пообещали что-то взамен); завещатель не отдавал себе отчёт в том, что делает (был под воздействием наркотических препаратов, алкоголя либо психически не здоров).

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Что необходимо иметь для составления завещания и сколько стоит оформление?

Для удостоверения завещания нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство), пенсионеру или инвалиду — удостоверение, подтверждающее льготы.

Если завещатель не может самостоятельно написать завещание, оно записывается нотариусом со слов завещателя в присутствии свидетеля. Свидетель должен иметь документ, удостоверяющий личность.

Нотариальный тариф за удостоверение завещания — одна базовая величина, что на сегодняшний день составляет 25 рублей 50 копеек. А с 1 января 2020 года размер базовой величины составит 27 рублей.

СПРАВКА. Нотариальная контора Слуцкого района расположена по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д. 3. Телефон: 4 15 05.