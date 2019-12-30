В течение этого года представители власти анонсировали различные проекты и новшества, которые, возможно, появятся уже в 2020 году. «Кур'ер» собрал самые заметные и обсуждаемые нововведения. Одни из них появятся с большей долей вероятности, другие, возможно, вновь будут отложены.

Возможно, подпишут программу по интеграции России и Беларуси

Программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согла­сованы. Она базируется на концепции, подразу­мевающей реализацию принципа «две страны — один рынок», и конкретизирована в дорожных картах. В ходе переговоров с сентября по декабрь правительства двух стран согласовали большинство «дорожных карт», а нерешённые вопросы оставили на рассмотрение глав государств.

Возможно, подешевеет «шенген»

В следующем году стоимость шенген­ских виз для белорусов снизится до 35 евро (сейчас она составляет 60 евро). ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмис­сии в январе. Но из-за необходимости соблюдения разных административных процедур эти соглашения начнут действовать не сразу. Уже сейчас понятно, что сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (это произойдёт 2 февраля 2020 года). МИД Беларуси призвал европейскую сторону «заморозить» тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Ответа от ЕС пока нет.

Возможно, дорожный сбор отвяжут от техосмотра

Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля его уплаты. Министр финансов анонсировал новый подход к взиманию дорожного сбора — уплатить его будет проще, а контролировать собираемость удобнее. Он отметил, что белорусам предоставят право уплачивать этот сбор на минимальный срок — один месяц. Но автовладельцев будут стимулировать платить и за больший срок.

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Возможно, вырастут тарифы на ЖКУ

С 1 января в Беларуси должны планово увели­чить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчёте для типовой «двушки» с тремя проживающими. Уже подготовлен проект указа, сейчас он находится на согласовании.

Возможно, водительские комиссии будут проходить за один день

Минздрав сообщил о запуске пилотного проекта. Водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, им теперь не придётся самим брать выписки из амбулаторных карт в своих поликлиниках. Водительские медкомиссии будут запрашивать документы онлайн. Если проект станет успешным, опыт распространят на все регионы Беларуси.

Возможно, «тунеядцы» будут платить по полной за тепло

Белорусы, которые попали в тунеядскую базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам с 1 мая 2020 года. Изменения предусмотре­ны постановлением Совмина № 682. Напомним, с января этого года иждивенцы уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.

Возможно, фельдшеры смогут продавать лекарства на селе

В Беларуси фельдшерам и работникам передвижных медпунктов законода­тельно предоставят право продавать лекарства на селе. Это предусмотрено поправками в закон о лекарственных средствах.

Возможно, перейдём на биометрические паспорта

Изначально переход на биометрические паспорта должен был произойти ранее, но процесс интеграции информационных систем немного затянулся. Биометрический паспорт будет использоваться для выезда за границу, а для установления личности внутри государства созданы идентификационные карты. В будущем власти Беларуси планируют заменить все документы на биометрические.

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