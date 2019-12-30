Как писал «Кур'ер» ранее, в 2015—2017 годах случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2018 году тенденция сохранилась, но лидирующую позицию женских имён София разделила с Анной. Читайте, какими именами в Слуцке называли детей в 2019 году.
Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на конец декабря в 2019 году было зарегистрировано 747 детей (в 2018-м — 885):
- 386 мальчиков
- и 361 девочка.
Двойни-тройни. В 2019-м в Слуцке родились 11 двоен и 1 тройня. Пик рождаемости пришёлся на май и ноябрь.
Первенцы и нет. 277 детей стали первенцами у родителей, 273 — родись вторыми. Третий ребёнок появился в 143 семьях, четвёртый — в 35-ти, пятый — в 14-ти, шестой — в трёх семьях.
Родители — не белорусы. У новорождённых родители не только белорусы, но и граждане России, Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Латвии, Ливана, Сент-Винсента и Гренадин.
Каждую 18-ю девочку в 2019 году назвали Софией, каждого 12-го мальчика — Артёмом.
Имена девочек-2019
- София
- Ксения (16)
- Полина (15)
- Алиса
- Анна
- Милана (11)
- Анастасия (9)
- Стефания (8)
- Николь (7)
- Эмилия (6)
- Есения (3)
- Златослава (3)
- Оливия (3)
- Аделия
- Айлин
- Карина
- Амилия
- Глафира
- Жасмин
- Иванка
- Мадина
- Марья
- Мелания
- Мишель
- Мия
- Прасковья
- Рената
- Роза
- Роксана
- Элиана
- Элизабет Женевьева
- Елена (1)
- Зоя (1)
- Ирина (1)
- Кристина (1)
- Надежда (1)
- Татьяна (1)
- Юлия (1).
Имена мальчиков-2019
- Артём (31)
- Матвей (21)
- Алексей (15)
- Даниил
- Максим
- Тимур (8)
- Захар (7)
- Давид (5)
- Дамир (4)
- Аврам
- Аким
- Герман
- Даниэль
- Джозеф
- Добрыня
- Ерофей
- Леон
- Милорад
- Никас
- Самир
- Самуил
- Светозар
- Серафим
- Сократ
- Яромир
- Антон (1)
- Вадим (1)
- Виктор (1)
- Виталий (1)
- Николай (1)
- Олег (1).
В материале МЛЫН. BY указан не весь список имён.
Алиса. Алиса из Ниццы. в фильме про Бриса даже во Франции имя Алиса считалось дурацким… Мишель…Мишель Ивановна или Илья Добрыневич… Звучит…
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