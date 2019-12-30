Как писал «Кур'ер» ранее, в 2015—2017 годах случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2018 году тенденция сохранилась, но лидирующую позицию женских имён София разделила с Анной. Читайте, какими именами в Слуцке называли детей в 2019 году.

Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на конец декабря в 2019 году было зарегистрировано 747 детей (в 2018-м — 885):

386 мальчиков

и 361 девочка.

Двойни-тройни. В 2019-м в Слуцке родились 11 двоен и 1 тройня. Пик рождаемости пришёлся на май и ноябрь.

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Первенцы и нет. 277 детей стали первенцами у родителей, 273 — родись вторыми. Третий ребёнок появился в 143 семьях, четвёртый — в 35-ти, пятый — в 14-ти, шестой — в трёх семьях.

Родители — не белорусы. У новорождённых родители не только белорусы, но и граждане России, Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Латвии, Ливана, Сент-Винсента и Гренадин.

Каждую 18-ю девочку в 2019 году назвали Софией, каждого 12-го мальчика — Артёмом.

Имена девочек-2019

София

Ксения (16)

Полина (15)

Алиса

Анна

Милана (11)

Анастасия (9)

Стефания (8)

Николь (7)

Эмилия (6)

Есения (3)

Златослава (3)

Оливия (3)

Аделия

Айлин

Карина

Амилия

Глафира

Жасмин

Иванка

Мадина

Марья

Мелания

Мишель

Мия

Прасковья

Рената

Роза

Роксана

Элиана

Элизабет Женевьева

Елена (1)

Зоя (1)

Ирина (1)

Кристина (1)

Надежда (1)

Татьяна (1)

Юлия (1).

Имена мальчиков-2019

Артём (31)

Матвей (21)

Алексей (15)

Даниил

Максим

Тимур (8)

Захар (7)

Давид (5)

Дамир (4)

Аврам

Аким

Герман

Даниэль

Джозеф

Добрыня

Ерофей

Леон

Милорад

Никас

Самир

Самуил

Светозар

Серафим

Сократ

Яромир

Антон (1)

Вадим (1)

Виктор (1)

Виталий (1)

Николай (1)

Олег (1).

В материале МЛЫН. BY указан не весь список имён.