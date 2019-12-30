Как писал «Кур'ер» ранее, в 2015—2017 годах случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2018 году тенденция сохранилась, но лидирующую позицию женских имён София разделила с Анной. Читайте, какими именами в Слуцке называли детей в 2019 году.

Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на конец декабря в 2019 году было зарегистрировано 747 детей (в 2018-м — 885):

  • 386 мальчиков
  • и 361 девочка.

Двойни-тройни. В 2019-м в Слуцке родились 11 двоен и 1 тройня. Пик рождаемости пришёлся на май и ноябрь.

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Первенцы и нет. 277 детей стали первенцами у родителей, 273 — родись вторыми. Третий ребёнок появился в 143 семьях, четвёртый — в 35-ти, пятый — в 14-ти, шестой — в трёх семьях.

Родители — не белорусы. У новорождённых родители не только белорусы, но и граждане России, Украины, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Латвии, Ливана, Сент-Винсента и Гренадин.

Каждую 18-ю девочку в 2019 году назвали Софией, каждого 12-го мальчика — Артёмом.

Имена девочек-2019

  • София
  • Ксения (16)
  • Полина (15)
  • Алиса
  • Анна
  • Милана (11)
  • Анастасия (9)
  • Стефания (8)
  • Николь (7)
  • Эмилия (6)
  • Есения (3)
  • Златослава (3)
  • Оливия (3)
  • Аделия
  • Айлин
  • Карина
  • Амилия
  • Глафира
  • Жасмин
  • Иванка
  • Мадина
  • Марья
  • Мелания
  • Мишель
  • Мия
  • Прасковья
  • Рената
  • Роза
  • Роксана
  • Элиана
  • Элизабет Женевьева
  • Елена (1)
  • Зоя (1)
  • Ирина (1)
  • Кристина (1)
  • Надежда (1)
  • Татьяна (1)
  • Юлия (1).

Имена мальчиков-2019

  • Артём (31)
  • Матвей (21)
  • Алексей (15)
  • Даниил
  • Максим
  • Тимур (8)
  • Захар (7)
  • Давид (5)
  • Дамир (4)
  • Аврам
  • Аким
  • Герман
  • Даниэль
  • Джозеф
  • Добрыня
  • Ерофей
  • Леон
  • Милорад
  • Никас
  • Самир
  • Самуил
  • Светозар
  • Серафим
  • Сократ
  • Яромир
  • Антон (1)
  • Вадим (1)
  • Виктор (1)
  • Виталий (1)
  • Николай (1)
  • Олег (1).

В материале МЛЫН. BY указан не весь список имён.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Алиса. Алиса из Ниццы. в фильме про Бриса даже во Франции имя Алиса считалось дурацким… Мишель…Мишель Ивановна или Илья Добрыневич… Звучит…

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30 декабря 2019 11:38
It is 2015
Участник
It is 2015

Авас доцент тупой

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30 декабря 2019 11:38
It is 2015
Участник
It is 2015

Никита Виссарионович Троцкий

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30 декабря 2019 11:39
It is 2015
Участник
It is 2015

Скоро Томасоми и Бернами называть будут.

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30 декабря 2019 11:40
It is 2015
Участник
It is 2015

Филя с синим настроением Аллой- Викторией байстручку назвал

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30 декабря 2019 11:41
It is 2015
Участник
It is 2015

«Мои отсталые родители дали мне пошлое имя Федор. Я изменил его на иностранное-Альфред»

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30 декабря 2019 11:42
It is 2015
Участник
It is 2015

Как вы судно назовёте так оно и поплывет

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30 декабря 2019 11:43