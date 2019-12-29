Строгая диета может вызвать чувство одиночества

Ученые из Корнеллского университета доказали, что люди могут чувствовать себя одиноко из-за ограничений в питании. Об этом пишет Naked Science.

Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы понять, как диета соотносится с чувством одиночества. Выяснилось, что это ощущение каждый раз усиливалось, когда испытуемым приходилось ограничивать себя в еде. Причем это, вероятно, не связано с пищевыми предпочтениями или желанием съесть что-то особенно вкусное — в этом процессе скорее задействованы социальные механизмы.

Исследователи заметили, что придерживающиеся диеты люди часто беспокоились, что они выделяются из компании и окружающие могут их осудить. Вероятно, такой результат связан с тем, что общее застолье — это важный акт социального взаимодействия. Люди, которые не могут есть то же, что их соседи по столу, чувствуют себя примерно так же, как если бы они не могли говорить на какие-то темы, доступные остальным.

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По мнению ученых, субъективное чувство одиночества в таких ситуациях может ощущаться сильнее, чем у людей, которые попали в другую языковую среду. В прошлых опытах те же исследователи выяснили, что людям проще общаться и доверять друг другу, если они разделяют пищу и едят ее с одной тарелки.