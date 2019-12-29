Критики литературного ресурса LitHub создали лендинг с подборками самых важных книг десятилетия всех форматов: от поэтических сборников и романов до научпопа. Приводим по пять названий книг из нескольких топов.

Топ-5 лучших романов десятилетия

«Посещение отряда Гуна», Дженнифер Иган; «Тысяча осеней Якоба де Зута», Дэвид Митчелл; «Будда на чердаке», Джулия Оцука; «Жена тигра», Теа Обрехт; «Огнеметы», Рэчел Кушнер.

Топ-5 лучших книг научной литературы

«Новый Джим Кроу», Мишель Александр; «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», Ребекка Склут; «Кровавые земли», Тимоти Снайдер; «Тепло других солнц», Изабель Уилькерсон; «Шестое вымирание», Элизабет Колберт.

Топ-5 лучших сборников рассказов

«Дороже самой жизни», Элис Манро; «10 декабря», Джордж Сондерс; «Руководство для домработниц», Лусия Берлин; «Бумажный зверинец», Кен Лю; «Мое тело и другие субьекты», Кармен Мария.

Топ-5 книг, которые будут актуальны ещё десять лет

«Гражданин: американская лирика», Клаудия Ранкин; «Исчезнувшая», Гиллиан Флинн; «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара; «Щегол», Донна Тартт; «Внесите тела», Хилари Мантел.