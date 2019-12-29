Критики литературного ресурса LitHub создали лендинг с подборками самых важных книг десятилетия всех форматов: от поэтических сборников и романов до научпопа. Приводим по пять названий книг из нескольких топов.

Топ-5 лучших романов десятилетия

  1. «Посещение отряда Гуна», Дженнифер Иган;
  2. «Тысяча осеней Якоба де Зута», Дэвид Митчелл;
  3. «Будда на чердаке», Джулия Оцука;
  4. «Жена тигра», Теа Обрехт;
  5. «Огнеметы», Рэчел Кушнер.

Топ-5 лучших книг научной литературы

  1. «Новый Джим Кроу», Мишель Александр;
  2. «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», Ребекка Склут;
  3. «Кровавые земли», Тимоти Снайдер;
  4. «Тепло других солнц», Изабель Уилькерсон;
  5. «Шестое вымирание», Элизабет Колберт.

Топ-5 лучших сборников рассказов

  1. «Дороже самой жизни», Элис Манро;
  2. «10 декабря», Джордж Сондерс;
  3. «Руководство для домработниц», Лусия Берлин;
  4. «Бумажный зверинец», Кен Лю;
  5. «Мое тело и другие субьекты», Кармен Мария.

Топ-5 книг, которые будут актуальны ещё десять лет

  1. «Гражданин: американская лирика», Клаудия Ранкин;
  2. «Исчезнувшая», Гиллиан Флинн;
  3. «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара;
  4. «Щегол», Донна Тартт;
  5. «Внесите тела», Хилари Мантел.
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