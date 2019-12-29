Критики литературного ресурса LitHub создали лендинг с подборками самых важных книг десятилетия всех форматов: от поэтических сборников и романов до научпопа. Приводим по пять названий книг из нескольких топов.
Топ-5 лучших романов десятилетия
- «Посещение отряда Гуна», Дженнифер Иган;
- «Тысяча осеней Якоба де Зута», Дэвид Митчелл;
- «Будда на чердаке», Джулия Оцука;
- «Жена тигра», Теа Обрехт;
- «Огнеметы», Рэчел Кушнер.
Топ-5 лучших книг научной литературы
- «Новый Джим Кроу», Мишель Александр;
- «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», Ребекка Склут;
- «Кровавые земли», Тимоти Снайдер;
- «Тепло других солнц», Изабель Уилькерсон;
- «Шестое вымирание», Элизабет Колберт.
Топ-5 лучших сборников рассказов
- «Дороже самой жизни», Элис Манро;
- «10 декабря», Джордж Сондерс;
- «Руководство для домработниц», Лусия Берлин;
- «Бумажный зверинец», Кен Лю;
- «Мое тело и другие субьекты», Кармен Мария.
Топ-5 книг, которые будут актуальны ещё десять лет
- «Гражданин: американская лирика», Клаудия Ранкин;
- «Исчезнувшая», Гиллиан Флинн;
- «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара;
- «Щегол», Донна Тартт;
- «Внесите тела», Хилари Мантел.
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