Почти половина списка — приложения, которые принадлежат компании Facebook.

За последние десять лет компания Facebook прошла череду громких скандалов. Но похоже, что это обстоятельство не влияет отрицательно на количество загрузок её приложений.

Несмотря на все опасения, связанные с обменом данными, распространением дезинформации и сомнительной модерации, общее количество скачиваний приложений, принадлежащих компании, превышает 16 млрд раз во всём мире, по данным аналитической компании App Annie.

Вторая половина уходящего десятилетия была особенно тяжёлой для репутации Facebook. Технический гигант был вовлечён в скандал с Cambridge Analytica и подвергся жёсткой критике за то, что социальная сеть сыграла немалую роль в разжигании геноцида в Мьянме.

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Тем не менее различные приложения Facebook составляют почти половину списка топ-10 самых скачиваемых приложений в мире. Похоже, Марк Цукерберг не планирует снижать темпы роста, а, наоборот, настроен расширять доминирование компании в будущем. Недавно выяснилось, что в 2016 году Facebook, желая усилить своё влияние на пользователей, пытался приобрести китайскую социальную сеть Musical. ly, которая была предшественником TikTok. Эта социальная сеть на данный момент является ведущей видео-платформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах мира. Несмотря на свой недолгий срок существования по сравнению с другими участниками рейтинга (всего четыре года) приложение TikTok стало одним из быстрорастущих и самых скачиваемых за десятилетие и заняло 7-ю строчку в списке самых скачиваемых приложений.

Техническим гигантам удалось провести удачную экспансию и захватить гаджеты пользователей. Кто из них знает о нас больше остальных?

Итак, список 10 самых загружаемых мобильных приложений десятилетия (по возрастанию скачиваний).

10. Twitter

Сервис запущен в 2006 году. Занимает почётное десятое место с количеством загрузок в 1 млрд.

9. YouTube

Приложение YouTube было загружено 1,3 млрд раз и является самым популярным приложением Google.

8. UC Browser

Браузер принадлежит китайскому интернет гиганту Alibaba. Количество загрузок — 1,3 млрд раз. В некоторых странах Азии браузер обходит Google Chrome.

7. TikTok

Приложение-новичок, которое уверенно ворвалось в десятку лидеров. Несмотря на более поздний запуск по сравнению с остальными участниками списка, количество загрузок уже преодолело отметку в 1,3 млрд скачиваний, согласно данным App Annie.

По оценкам другой аналитической компании, Sensor Tower, TikTok уже в ноябре 2019 года пробил отметку в 1,5 млрд скачиваний.

6. Skype

Приложение для видео-звонков было загружено 1,3 млрд раз за десятилетие. Компания Microsoft приобрела Skype в 2012 году. Чтобы оставаться конкурентоспособным приложением по отношению к другим мессенджерам, в 2017 году произошло серьёзное обновление сервиса.

5. Snapchat

Это приложение для обмена фотографиями уверенно занимает пятёрку лидеров с показателем загрузок в 1,5 млрд раз. Snapchat — единственное приложение, вошедшее в топ-5 и не принадлежащее Facebook.

4. Instagram

Занимает четвёртое место и почти в два раза отрывается от своего ближайшего преследователя и конкурента с показателем в 2,7 млрд загрузок за десятилетие. Instagram был приобретён компанией Facebook в 2012 году за $ 1 млрд.

3. WhatsApp

Сервис зашифрованных сообщений, занял третье место с показателем в 4,3 млрд загрузок. Был приобретён Facebook в 2014 году за $ 19 млрд.

2. Facebook Messenger

Ещё один сервис для обмена сообщениями, который принадлежит Facebook. Функционал чата социальной сети, который превратился в самостоятельное приложение для общения. Обошел на одну десятую миллиарда своего преследователя и занял вторую позицию в списке с показателем 4,4 млрд загрузок.

Американские регуляторы рассматривают возможность блокировки планов Facebook по более тесной интеграции сервисов обмена сообщениями компании.

1. Facebook

Ну и наконец, лидер списка — приложение Facebook c рекордным показателем скачиваний за десятилетие в 4,6 млрд раз.

ПИШИТЕ. Каким приложением из списка вы пользуетесь чаще всего?