Жители Слуцка поделились своими рецептами для новогоднего стола

До Нового года остались считанные дни. «Кур'ер» вместе со слуцкими фуд-блогерами подготовил рецепты для праздничного стола. Традиционно на столе должны быть салаты, закуски и горячее блюдо, а торт можно оставить и на 1 января.

Рецепты от Амины Палазник

Салат «Сытный»

яйца — 3 шт.;

отварное куриное филе — 200 г;

твёрдый сыр — 100 г;

корейская морковь — 150 г;

1 ст.л. крахмала;

репчатый лук — 2 шт.;

майонез;

растительное масло.

Приготовление:

1. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле.

2. Яйца взбить, добавить крахмал, соль. Испечь яичные блинчики.

3. Филе мелко порезать.

4. Сыр натереть на крупной тёрке.

5. Смешать все ингредиенты, добавить корейскую морковь, лук.

6. Добавить майонез, хорошо перемешать.

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Закуска «Башенка»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🍲 РЕЦЕПТЫ ВКУСНОЙ ЕДЫ 🍲 (@aminapalaznik) 27 Июл 2019 в 1:14 PDT



Ингредиенты:

отварная морковь;

баклажаны;

чёрные оливки без кос­точек;

майонез;

чеснок по вкусу;

листья зелёного салата для украшения;

растительное масло.

Приготовление:

1. Баклажаны порезать кружочками. Обжарить с двух сторон на расти­тель­ном масле. Выложить на бумажное полотенце.

2. Морковь натереть на крупной тёрке.

3. К моркови добавить майонез и чеснок.

4. На кружочки баклажанов выложить морковь в виде башенок.

5. Украсить сверху оливками.

Салат «Арбуз»

отварные яйца — 3 шт.;

отварное куриное филе — 300 г;

свежий огурец — 2 шт.;

свежие помидоры — 2 шт.;

майонез, соль, перец, чёрные оливки.

Приготовление:

1. Куриное филе и яйца мелко порезать.

2. Сыр натереть на мелкой тёрке, добавить к филе и яйцам.

3. Добавить майонез, соль по вкусу, хорошо перемешать.

4. Выложить массу на тарелку в форме арбузной дольки.

5. Огурцы мелко натереть, выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний сок. Так же поступить и с помидорами.

6. Украсить салат. Из оливок сделать «семечки».

Салат «Креветочка»

свежие помидоры — 3 шт.;

отварные яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

креветки отварные без панциря — 250 г;

для соуса: 5 ст.л. майонеза, 3 ст.л. кетчупа, 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

1. Помидоры тонко нарезать, выложить на дно салатницы.

2. Яйца натереть на тёрке. Уложить на помидоры.

3. Сыр натереть и посыпать им яйца.

4. Креветки выложить на сыр.

5. Сверху всё залить соусом.

Рецепты от Ольги и Виктора Мошко

Профитроли с сёмгой и сыром

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мошко Виктор (@moshkoviktor) 21 Дек 2019 в 11:37 PST



Ингредиенты

Для теста:

вода — 250 г;

сливочное масло 82,5% — 100 г;

мука — 150 г;

сахар — 5 г;

соль — 5 г;

яйца — 4-5 шт.

Для начинки:

сливочный сыр — 250 г;

сёмга – 150 г;

зелень укропа и пет­рушки.

Приготовление:

1. Довести до кипения сливочное масло и воду. Снять с огня и быстро добавить муку, энергично размешивая, чтобы не образовалось комочков.

2. Вернуть тесто на огонь. Помешивать до того, когда тесто соберётся в шар, а на дне появится мучная корочка.

3. Добавить яйца по одному, вымешивая тесто. Оно должно получиться без комочков.

4. Убрать тесто на 12 часов в холодильник.

5. Выложить тесто на пергамент, используя кондитерский шприц или чайную ложку. Заготовки должны быть диаметром 3 см.

6. Выпекать в духовке при температуре 170 граду­сов до золотистой корочки.

7. Мелко нарезать зелень, сливочный сыр слегка взбить миксером, сёмгу порезать на небольшие кусочки. Всё смешать.

8. Срезать острым ножом верхушки готовых профитролей. При помощи кондитерского шприца или чайной ложки начинить шарики. Украсить зеленью.

Куриные окорочка с шампиньонами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мошко Виктор (@moshkoviktor) 17 Дек 2019 в 11:59 PST



Ингредиенты:

куриные окорочка — 4 шт.;

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 100 г;

соль и специи по вкусу.

1. Отделить кожу от мяса, не повредив её, отрезать в области хряща.

2. Отделить мясо от кости, перекрутить его на мясорубке, добавить лук и чеснок.

3. Шампиньоны промыть и отварить в течение 15 минут.

4. Перекрутить на мясорубке и добавить к фаршу. Всё перемешать. Добавить соль и специи.

5. Начинить куриную кожу фаршем, свободный край кожи зафиксировать при помощи зубочистки.

6. Выложить ножки на противень, смазанный растительным маслом. Обмазать ножки сметаной.

7. Отправить в разогретую до 170−180 градусов духовку на 60 минут. В процессе жарки поливать ножки образовавшимся соком.

Рецепт от Антонины Петровской

Ингредиенты:

яйца — 6−7 шт.;

сахар — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

сметана — 1 л;

апельсины — 2 шт.;

бананы — 2 шт.;

шоколад «Алёнка» — 100 г;

желатин — 1 ст.л.;

вода — 0,5 стакана.

Приготовление:

1. Яйца взбивать с сахаром не менее 7 минут до крепкой пены, чтобы она падала хлопьями. Добавить стакан муки и осторожно перемешать сверху вниз.

2. Испечь бисквит.

3. Для крема апельсины и бананы порезать кусочками, а шоколад — ещё мельче. Всё смешать со сметаной.

4. Желатин залить водой и оставить на 20 минут, чтобы он разбух. Потом подогреть, не доводя до кипения, пока желатин не растворится. Затем добавить в крем.

5. Готовый бисквит разрезать на кусочки.

6. Большую миску (салатницу) выстелить пищевой плёнкой. Дно можно украсить кружочками апельсинов. Слоями укладывать бисквит, заливая кремом так, чтобы он попал везде.

7. Торт оставить в холодильнике на ночь.

Рецепт от Татьяны Цуриковой

Слоёный закусочный пирог

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tatiliati 20 Янв 2019 в 7:57 PST



Ингредиенты:

корж для торта «Наполеон»;

горячее молоко — 1 ст.;

банка сардин в масле;

яйца отварные — 4 шт.;

луковица — 3 шт.;

морковь — 3 шт.;

сыр твёрдый — 70−80 г;

майонез; растительное масло; соль;

зелень, помидоры черри.

Приготовление:

1. Морковь натереть на средней тёрке, а лук мелко порезать. По отдельности всё обжарить, слегка подсолив. Яйца натереть на средней тёрке.

2. Из рыбы убрать кости и вместе с маслом размять вилкой.

3. На тарелку поместить первый корж, обильно смочить его молоком. Так же сделать с каждым последующим коржом. Сверху выложить рыбную массу и снова корж. Далее все оставшиеся ингредиенты в такой последовательности: обжаренная морковь; тонкий слой майонеза; корж; яйца; майонез; корж; обжаренный лук; корж; майонез.

4. Поставить пирог в хо­лодильник на 4−5 часов.

5. Достать пирог. Сыр натереть на средней тёрке и равномерно распределить его по верхнему коржу. При желании украсить томатами и зеленью.