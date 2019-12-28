В субботу 28 декабря в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. По традиции сказочные герои под аккомпанемент духового оркестра прошли по улице Ленина от Молодёжного центра до центральной площади. На площади возле городской ёлки случчане водили хоровод и фотографировались со сказочными персонажами. Дети рассказывали Дедам Морозам стихи и получали конфеты.

Смотрите, как прошло шествие в этом году.

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото
Фотографии: Олеся Белая
Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Реклама

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.