Шествие Дедов Морозов-2019 в Слуцке. Фото

В субботу 28 декабря в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. По традиции сказочные герои под аккомпанемент духового оркестра прошли по улице Ленина от Молодёжного центра до центральной площади. На площади возле городской ёлки случчане водили хоровод и фотографировались со сказочными персонажами. Дети рассказывали Дедам Морозам стихи и получали конфеты.

Смотрите, как прошло шествие в этом году.

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