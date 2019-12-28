«Это всегда было кошмарно»: Люди о том, почему они не отмечают Новый год с семьёй

Новый год и Рождество принято считать семейными праздниками. Нередко люди навещают родственников, смотрят комедии и не хотят оставаться в эту ночь в одиночестве. Многие настаивают, что на этот праздник надо воссоединиться с близкими — но это не для всех возможно, желательно или приятно. Мы узнали у разных женщин, почему они не могут или не хотят проводить Новый год с семьёй.

ВНИМАНИЕ. В тексте упоминается семейное насилие и насилие над животными.

Света, 25 лет

Мне двадцать пять, а я всё так же жду сказочного Нового года. Вообще, с детства этот праздник вызывает у меня смешанные чувства. Я жила с мамой, бабушкой и дедушкой, в детстве к нам на Новый год приходили ещё тетя с моей двоюродной сестрой. Мы вместе садились за большой стол, смотрели телевизор. Взрослые делали нам сюрпризы: говорили, что на Деда Мороза нельзя смотреть, и просили спрятаться в соседней комнате, а сами клали подарки под ёлку. Это было волшебное время.

Но позже всё стало меняться. С каждым разом праздник становился всё более печальным. Родные перестали приходить в гости. Мама выпивала, мы ругались всей семьёй. Новый год проходил совсем не так, как я хотела. Гулять мы не ходили, долго не сидели, подарки больше не были чудом. Однажды мама всё-таки решила выйти на улицу в новогоднюю ночь с друзьями и взяла меня с собой. Они все выпивали и даже дали мне попробовать шампанского. Но эта прогулка не приносила радости, потому что мы не были близки.

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Когда мне было двенадцать, мамы не стало. Тогда же прошёл мой первый самостоятельно организованный праздник — «вписка» тринадцати-четырнадцатилетних детей с танцами на столе. Бабушка не возражала — просто хотела, чтобы я была счастлива. В те времена я стремилась отрываться вне дома. А когда бабушки и дедушки не стало, заскучала по семейному Новому году — его нет в моей жизни уже больше десяти лет.

Кажется, что тут ничего особенного, но мне очень грустно и одиноко. Многие знакомые и друзья отмечают праздник с родителями или всей семьёй, реже — с близкими друзьями. Я же осталась за бортом. Но у меня есть молодой человек, и его семья меня принимает, так что шанс встретить Новый год в семейном кругу у меня теперь всё же есть.

Анастасия, 27 лет

Мои родители прибегали в основном к моральному насилию. Хотя да, случались иногда и ремень, и «сказочные полёты» из одного угла комнаты в другой. Но самым ядовитым для меня были их взгляды. Каждый раз, когда я делилась какими-то идеями, на меня смотрели с отвращением и даже почти брезгливостью: «Кто?! Ты?!» Я ощущала себя самым никчёмным существом, которое когда-либо ходило по планете. Думала, что не заслуживаю ничего хорошего, что меня ждёт один мрак. Примерно с такими взглядами я жила всё своё детство.

С отцом я перестала общаться, когда мне было шестнадцать лет, а он ушёл из семьи. Прошло десять лет — примерно столько я и не праздную Новый год. Пару раз из жалости и безвыходности проводила его с мамой, и это было ужасно. Она боится обращаться к врачам, не доверяет медикам и очень часто впадает в глубокую депрессию. Помню, как-то она сказала: «Не буду ждать Новый год», — и уснула за полчаса или час до курантов. Мы тогда снимали с ней комнату (денег после развода не хватало даже на однушку), и я пошла к хозяевам квартиры в соседнюю. Мне было очень плохо следующие несколько дней, казалось, что я умру — и это было не похмелье, а скорее отравление.

Что касается Нового года в компании обоих родителей — это всегда было кошмарно. У отца уже много-много лет алкогольная зависимость. Затащить его домой было почти нереально. Если это и удавалось, то к полуночи он был уже невероятно пьян. Помню, что мы все относились к празднику плохо: знали, что подарков не будет, отец напьётся и будет лежать в дверях, а мать будет просто смотреть на всё это (и в том числе на меня) с отвращением. В последующие дни отец, как правило, пропадал, ночевал в машине, и либо я самостоятельно находила его на улице, либо иногда его приносили собутыльники. Полный букет неприятных воспоминаний.

Я оборвала связь почти со всеми родственниками, так что на меня не давят чтобы я праздновала Новый год с семьёй. Иногда, правда, бабушка настаивает, чтобы я приехала хотя бы к ней — но это невозможно. С ней живёт моя мать, а видеться с матерью я не готова.

Последние два года я была в отношениях и Новый год был не таким паршивым — я праздновала его с бывшим. До этого несколько раз оставалась в полном одиночестве, отчаянно пытаясь напроситься хоть к кому-то — наверное, чтобы почувствовать себя частью общества. Сейчас я отношусь к этому более спокойно, а вот раньше для меня это была катастрофа. Я врала друзьям, что провела праздник с семьёй, а бабушке говорила, что праздновала с подругой. А сама рыдала в комнате и пыталась отмахнуться от суицидальных мыслей. Однажды это дошло до абсурда. Я снимала комнату в огромной коммуналке в Питере, и несмотря на то что с соседями я не общалась, мне было адски неловко, что я совершенно одна. Стыдно сказать: когда я захотела пойти в туалет, я настолько боялась выходить из комнаты (я бы не пережила тогда свидетелей своего тотального одиночества), что пописала в пустую бутылку. Это был кошмарный Новый год, не люблю вспоминать о нём.

В этом году мне не с кем праздновать, но я практически заставила родственников прислать ко мне на поезде двоюродную сестру — ей четырнадцать лет. Будем гулять по городу — надеюсь, это станет мне отдушиной.

Алина, 20 лет

Для начала опишу каждого члена нашей «семьи». Моя мать всегда подстраивалась под агрессивного отца, терпела все его выходки — от оскорблений, распускания рук и неуважения ко всем членам семьи до втягивания её в вечные долги из-за очередных «гениальных» бизнес-проектов. Половину жизни она отдала, работая на него, лишь слушая его вечные крики и поручения. Они до сих пор живут вместе, хотя официально разведены и не живут как муж и жена. Отец настолько вогнал её в комплексы своими замечаниями, что она сама поверила в эти слова.

Самого отца я даже не считаю своим родственником. Фраза «ты мне не дочь» — самое безобидное, что я от него слышала. Когда он бил меня по голове из-за того, что я говорила ему хоть что-то против, мать не просто молчала, но и считала, что я виновата сама. А когда он орал на неё, жаловаться она приходила ко мне.

При этом в присутствии гостей он сразу становился идеальным папочкой, любимым мужем и добродушным соседом. Под конец застолья жаловался на неблагодарную дочь, и все ему верили. Особенно омерзительно было, когда он прилюдно начинал хватать меня за бёдра, ягодицы, грудь в присутствии знакомых, когда все они были под градусом. Он всё моё взросление называл меня тупой, страшной, толстой, так что неудивительно, что у меня возникли проблемы с психикой и особенно со сном. Я до сих пор не могу подобрать хорошего специалиста. Я смогла избавиться от убеждений, навязанных отцом, только самостоятельно, но эти чёрные слова до сих пор в моей душе.

Моя бабушка, жившая с ними в одном доме, была единственным близким мне человеком. Только с ней мы говорили о наболевшем. Она не вступает в прямые конфликты, хоть ей и неприятно, как отец относится к её единственной дочери. При этом отец имеет наглость каждый раз брать у неё деньги, чтобы отдать долги.

Дома моё мнение никогда не учитывали, меня не слушали, мной не интересовались как личностью. Спрашивали только, как дела в школе и какие у меня оценки. Из-за ситуации в семье и смерти любимого дедушки я стала ещё более замкнутой, не понимала, что я и зачем я. Я с детства находилась в настоящей депрессии, не могла найти себе ни одной подруги. Мне пришлось сменить три школы, каждая из которых казалась мне таким же наказанием, как и жизнь дома. Единственной радостью дома были кошки. Но отец их ненавидел, пинал ногами и увозил в соседний посёлок, а котят топил. Это было невыносимо.

Только когда я уехала учиться в Москву и убедилась, что жила в аду, я стала более смелой и наконец ощутила себя личностью. Я перестала отмечать праздники с родственниками. — так мне было проще. Но теперь, после того как я ушла из вуза, пришлось снова жить с ними. Теперь я думаю, куда вырваться на день рождения и Новый год. Друзей у меня нет, есть лишь знакомые, которым нет до меня дела. У меня были отношения, но они как раз в этом месяце распались. Это был крайне болезненный разрыв, я не знаю, как оправиться от предательства. В том году мы отмечали все праздники вместе, только в этом я находила отдушину.

Для меня Новый год давно потерял смысл, как и день рождения за неделю до него. На праздник я обычно выбираю тихое место, открываю шампанское и слушаю аудиокнигу, чтобы не думать об одиночестве. Думаю, начало года проведу так же. Возможно, я обращусь в кризисный центр и попробую найти работу в Москве, но с моей асоциальностью и небольшим опытом это проблематично. Но даже временное убежище лучше, чем-то, как я живу сейчас.

Эльвира, 28 лет

Я не праздную Новый год с семьёй примерно с тринадцати лет. При этом с родственниками, родителями и младшим братом, у меня отличные отношения, и в детстве мне очень нравилось отмечать с ними. Всегда было ощущение праздника: семейные традиции, особые блюда и задушевные разговоры. Когда мы с братом подросли, семья стала всё чаще отмечать Новый год в деревне у бабушки и дедушки, в расширенном составе. Тогда я стала задумываться, что такого рода праздники не для меня: слишком много суеты и людей. Мне было лет двенадцать, когда родители разрешили отметить Новый год в компании друзей в той же деревне, но я уже понимала, что идеальный сценарий для меня — отмечать Новый год одной.

На следующий год я попросила родителей оставить меня на праздники дома одну. Родители без проблем согласились, и, как оказалось, потом немало наслушались от родни, что Новый год — семейный праздник, а они оставили подростка одного, и наверняка я там устрою вечеринку. Для меня это было идеально: я приготовила еду на свой вкус, слушала любимую музыку, смотрела спортивные каналы, вспоминала уходящий год и строила планы на следующий. В таком режиме я праздновала несколько лет, хотя порой мне начинало казаться, что, может, я какая-то «неправильная» и что-то упускаю. Я пробовала снова отмечать с семьёй или в компании друзей — порой даже бывало весело, но совсем не та магия праздника, как наедине с собой и для себя. Потом я переехала в Петербург и жила с молодым человеком, который всё время настаивал, чтобы мы отмечали Новый год с его друзьями. Последние несколько лет я живу в другой стране. Мой нынешний бойфренд вообще не отмечает Новый год и ложится спать, а я остаюсь наедине со своими мыслями и развлечениями.

В этом году я планирую отпраздновать Новый год одна в другом городе, а первого января полететь домой к родителям. Когда я бронировала жильё на новогоднюю ночь, хозяева квартиры очень удивились, что указан только один гость. С таким непониманием я сталкиваюсь часто. Приходится объяснять, что я праздную, просто в одиночестве, и это нормально — хотя собеседники начинают меня чуть ли не жалеть. Но с семьёй мы устраиваем праздник каждый месяц, когда я приезжаю, с друзьями я люблю встречаться наедине, а молодой человек просто не любит праздновать. Зато Новый год для меня — отличная возможность устроить праздник для себя самой, отрефлексировать произошедшее в прошлом году и понастроить планов.

Ольга, 40 лет

Мои родители постоянно конфликтовали. Когда мне было одиннадцать и они развелись, я была рада. Отец меня любил как-то отстранённо, это было больше похоже на равнодушие. Он вообще был погружён в себя, у него была потребность сбежать от реальности в книгу, в телевизор, в бутылку.

Мама меня любила, но собственнически. Физического насилия она ко мне почти не применяла, за всю жизнь — один шлепок и одна пощёчина за грубость. Но маме удалось незаметно и постепенно внушить мне, что ослушаться её даже в мелочи — это предательство. Я боялась выглядеть неблагодарной в её глазах после всех жертв, которые она принесла ради меня — она их часто подчёркивала.

Ещё я очень боялась выглядеть в её глазах дурой — пожалуй, слово «дура» было единственным оскорблением от неё. Очень боялась не оправдать её надежд, боялась быть хорошисткой, а не круглой отличницей, завести хобби — вдруг она будет его критиковать. Боялась смотреть по телевизору то, что ей не нравится, боялась после школы пойти не домой, а куда-то с одноклассниками — один раз такое было, она стала угрожать мне суицидом (а я всего-то навсего вернулась в пять вечера вместо двух часов дня). Я почти не высказывала желания напрямую: приписывала их какому-нибудь другому ребёнку, чтобы прощупать, будет ли мама критиковать. Лет с двенадцати я тайно копила на побег из дома. Сбежать я планировала с выпускного, потому что боялась, что мать не позволит мне поступить, куда я хочу. В пятнадцать я стала искать работу, но она убедила меня, что я слишком слабая и мне нельзя работать, пока я не сяду в тихий кабинет с вузовским дипломом. Ей хотелось, чтобы я так всю жизнь и прожила у неё в кармане.

В разряд «сволочей, кровопийц и предателей» для мамы я всё-таки попала, когда поняла, что ошиблась профессией и нужно менять факультет. Компромиссный вариант — перевод на заочное — тоже посчитали преступлением. Когда в двадцать два года я начала половую жизнь, мама посчитала меня развратной. Когда я мечтала о замужестве, была просто «дурой» за сам факт влечения к мужчине. Раньше мама знала о моём влечении к девушкам и считала меня чудовищем, но всё-таки думала, что отношения с женщинами — меньшее зло, потому что не будет беременности.

После всего этого я постаралась свести общение к минимуму, по дежурным датам. Но пришлось вернуться. Мать родила меня в сорок лет и, соответственно, после шестидесяти, когда я получила диплом, стала терять силы. Я вернулась из чувства дочернего долга, потому что нельзя оставлять пожилую женщину одну в частном ветхом, неблагоустроенном доме. Чтобы достать ведро воды из колодца зимой, нужно разбить лёд в колодце. Чтобы растопить печь, надо разбить смёрзшийся уголь. Чтобы вылить в туалет ведро с испражнениями, нужно расчистить от снега дорожку к туалету, а сугробы порой до самой крыши. Пожилой женщине с этим не так-то просто справиться. Так что я, уже почти ненавидя мать за её манипуляции, вернулась, чтобы быть её сильным плечом. Она запустила хронические болезни и очень скоро не способна была дойти до магазина и аптеки. Ещё я сделала ошибку, сдавая свою зарплату в общий котёл: она получила возможность прятать от меня мои деньги.

У меня есть брат от первого маминого брака, на четырнадцать лет старше меня. Я не видела его двадцать лет: он уехал на другой конец страны и врал, что ему не на что приехать к нам. Думаю, это связано с тем, что мужчины якобы созданы для свободы, а женщины — чтобы расхлёбывать проблемы родителей. Многие жизненные планы я откладывала на лучшие времена, которые должны были наступить после маминой смерти.

Когда это случилось, я перестала общаться и с братом, чувствуя отвращение. На Новый год в ответ на его СМС написала, что отношения в нашей семейке всегда были уродливыми и мне неприятны напоминания о них даже в виде поздравлений. С мамой я Новый год не праздновала уже при её жизни, уходила к друзьям. Мы стали чужими, враждующими людьми, как только я показала, что не вписываюсь в мамины шаблоны.

Если душевные связи между родственниками на самом деле живы, тогда Новый год — это семейный праздник. А в других случаях — просто выходной. Я немного завидую, когда вижу семью, в которой разные поколения собираются вместе на праздник и на самом деле друг другу рады, а не слепо следуют традиции.

Новый год я праздную или одна, или с друзьями — если они не разъезжаются. Но когда они собираются семейным кругом, где я лишняя, это грустно. Я довольна, что принадлежу только сама себе, этого у меня так долго не было! Но Новый год напоминает мне об обратной стороне моей свободы — об отсутствии прочных душевных связей с другими людьми. Когда на праздник выпадает дежурство на работе, мне это даже нравится: отвлекает от мысли, что праздновать не с кем. Если я встречаю Новый год одна, то нахожу, чем себя развлечь: фильмом, книгой, игрой на синтезаторе, или просто ложусь спать после шампанского. Хочу как-нибудь встретить праздник в поезде, в компании случайных людей, у которых нет возможности, а может, и потребности находиться в этот момент с семьёй, как и у меня.

Ещё я сама себе придумала праздник: 22 декабря, когда кончается самая длинная ночь в году и по минутке прибывают дни. Это для меня и есть настоящий, природный Новый год. Может быть, найду тех, для кого это тоже праздник.

Анна, 25 лет

Я не праздную Новый год с семьёй, но и не делаю этого одна — всегда находится компания. Хотя меня посещали мысли ради эксперимента побыть одной, но реализовать не удавалось. Меня не пугает одиночество. Моя первичная семья в другом городе, а своей я не обзавелась. Можно было бы, наверное, ездить к ним на Новый год, но из-за работы пока что не получалось.

Новый год я праздную по-разному. Обычно это смешение разных компаний, перемещение из клубов в квартиры и обратно, гуляния на улице, танцы, алкоголь, любовь. Иногда это может затянуться на несколько дней или даже на месяц. Даже когда я жила с семьёй, я начинала праздновать дома, а потом шла к друзьям.

Я не встречала особого давления или пропаганды, что это семейный праздник. Наверное, если ты живёшь с семьёй, то все ваши праздники семейные. Просто если есть смысл покинуть семью в праздник и никто не против, почему нет.