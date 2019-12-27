«Человек года-2019». Люди слова и дела по версии «Кур'ера»

Под занавес 2019 года «Kур'ер» в своём традиционном обзоре вспоминает героев газетных публикаций, которые своими делами, поступками и достижениями заслуживают уважения случчан и по праву могут носить звание «Человек года».

Юрий Соловей: «Когда бросаюсь спасать тонущего, ни о чём не думаю»

Юрий Соловей спас случчанку с сыном, которые тонули на Каморе этим летом. Елена рассказала, что они приехали на водоём вечером. Муж женщины остался у машины, а она с сыном нашли мелкое место, чтобы искупаться.

Женщина стояла в воде около берега, ребёнок плескался на мелководье. Внезапно Елена услышала крик сына: «Мама!» И увидела, как он скрылся под водой. Мать умела плавать и нырнула за ним. Но выбраться вместе они не могли. На крик «Помогите!» с берега на помощь тонущим бросился Юрий Соловей. Он вытащил их из воды.

Оказалось, что за всю жизнь Юрию приходилось спасать тонущих людей семь раз: и случайных, и знакомых. Первый раз он спас человека в лет 16.

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«Приёмам спасения меня никто не учил, как-то сам. Обычно стараюсь взять человека сзади или за волосы, но не всегда получается. Помню, тонущий вцепился мне в руку мёртвой хваткой. Когда человек в шоке, он теряется и от испуга не знает, что делать. Когда бросаюсь спасать, ни о чём не думаю, как будто инстинкт срабатывает — спасти», — сказал Юрий.

Георгий Петровский: «Детям слово «не хочу» надо заменить словом «научите»

Протоиерей Георгий Петровский, настоятель прихода преподобного Симеона Столпника деревни Борок, оборудовал прицерковную детскую площадку «В берёзках», где отдых абсолютно бесплатный.

Прошедшим летом туда можно было приехать на несколько дней с ночёвкой. Для этого есть всё необходимое: палатки, спальники, подушки, матрацы. Также есть мангалы, котелки для того, чтобы приготовить пищу на костре.

Из развлечений для детей: бассейн, тарзанка, батут и другие подвижные игры.

Георгий Петровский приглашал школьников 8−11-х классов принять участие в трудовом десанте. Все расходы на содержание группы приход брал на себя.

За всё лето площадку «В берёзках» посетили 376 детей и 60 взрослых. Взрослые — это родители и учителя. На отдых приезжали и приходили семьями.

«На площадке запрещается ругаться матом. Первое наказание за мат и грубые слова — 10 земных поклонов, второй раз — 150, третий — отъезд домой», — рассказывал настоятель прихода.

Дмитрий Цариков: «В медицину надо идти только по призванию»

Заведующий хирургическим отделением Слуцкой больницы Дмитрий Цариков стал победителем республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь» в номинации «Врач-хирург».

Личный рекорд Дмитрия Царикова — 12 операций в сутки. В год выходит 450−500 операций, не считая ассистенции. В целом в хирургическом отделении Слуцкой больницы проводится более 1300 операций за год.

«Мы не стремимся к рекордам. Наш район — один из немногих, где нет очереди на плановые операции, — рассказал в интервью „Кур'еру“ Дмитрий Цариков. — В других медучреждениях идёт запись на операции через месяц и более. Я решил для себя, настроил коллег, что никакой очереди быть не должно. Надо человеку оперироваться — значит операция должна быть выполнена в ближайшие дни. Когда поток пациентов возрастает, мы просто начинаем больше оперировать благодаря лапароскопическому оборудованию».

Дмитрий Цариков убеждён: для того чтобы не было недовольных пациентов, в медицину надо идти только по призванию.

Наталья Бартошик: «Всё решаемо, если поддерживать культуру делом»

В Городище, что недалеко от Слуцка, создан музей деревни. Чтобы там появилась экспозиция, Наталья Бартошик, учительница местной школы, разработала проект «Создание экспозиции музея в деревне Городище» и представила его на конкурс для получения гранта от Фонда поддержки местных сообществ (Брюссель) и выиграла его. На 2,5 тысячи долларов была систематизирована, оформлена и смонтиро­вана экспозиция музея.

В музее собрано более 200 экспонатов. Здесь хранятся и материалы исследовательских работ, которые Наталья проводила вместе с учениками.

К сожалению, оформление экспозиции — это только начало. Чтобы музей работал, здание должно отапливаться, нужно платить за помещение, за освещение, за уборку и прочее. Сейчас музей закрыт.

Проблема, которую Наталья пытается решить, состоит в том, что дом в сельсовете числится как жилой, юридически он никак не оформлен. Но Наталья не сидит сложа руки. В июне этого года, защитив бизнес-идею, она поступила в Школу социального предпринимательства. Есть шанс получить финансовую поддержку.

Ігар Ціткоўскі: «Слуцкая спадчына расцярушаная па свеце»

У мінскім выдавецтве выйшла кніга «Мастацтва Случчыны. Гісторыя. Імёны. Творы» пра мастакоў, якія нарадзіліся ці працавалі на Слуцкай зямлі. Яе аўтар Ігар Ціткоўскі — выкладчык Слуцкай дзіцячай мастацкай школы, мастак, вядомы на Случчыне краязнаўца.

Падчас падрыхтоўкі кнігі ён зрабіў нечаканыя знаходкі: «Напрыклад, я прыйшоў да высновы, што вядомы аўстрыйскі мастак Іегуда Эпштэйн родам са Слуцка, хаця

ў рускамоўных крыніцах ён згадваецца як ураджэнец Магілёўскай вобласці. Таксама аказалася, што вядомы расійскі скульптар Рамуальд Ёдка, які пасля вайны быў рэктарам Маскоўскага дзяржаўнага мастацкага інстытута, нарадзіўся ў Слуцку, выхаванец Слуцкай гімназіі.

Яшчэ адкрылася, што заснавальнік абстрактнага мастацтва Казімір Малевіч родам з Капыля. Пра гэта напісаў у сваёй кнізе яго сваяк Ігар Малевіч. А Капыль да рэвалюцыі ўваходзіў у Слуцкі павет. І мы можам уключыць Казіміра Малевіча таксама ў спіс мастакоў Случчыны".

Кніга не прадаецца ў крамах. Большая частка экзэмпляраў знаходзіцца на цукровым камбінаце, які спансіраваў выдавецтва. Гэтую кнігу можна ўзяць пачытаць у раённай бібліятэцы.

Леонид Матылицкий: «Важно не паниковать, а делать что можешь»

Леонид Матылицкий, водитель маршрутки «Слуцк-Боровляны», до приезда «скорой» оказывал первую помощь пассажирке, которой стало плохо во время поездки. Женщину увезли в реанимацию, она выжила, возможно, благодаря действиям Леонида Матылицкого.

«Когда женщине стало плохо, я сначала останавливался, пытался помочь. Но когда она стала жаловаться, что давит в груди и под лопаткой, немеют руки, понял, что это инфаркт.

Страха не было, думал, как помочь, как правильно поступить, чтобы не навредить. Как оказывать первую помощь, мы, конечно, проходили. Да и когда медиков вожу, всегда разговариваем, поэтому по признакам и подумал про такой диагноз.

За время работы на маршрутке у меня было несколько случаев, когда пассажирам требовалась помощь. Однажды в машине стало плохо бабушке, её довёз до Слуцкой ЦРБ. В другой раз помогал пассажиру, у которого случился эпилептический приступ. В таких ситуациях важно не паниковать, а делать что можешь", — рассказал «IK» Леонид Матылицкий.