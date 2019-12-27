«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 27 декабря. Заработная плата от 940 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Жиловщик мяса и субпродуктов

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1350 рублей

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины

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  • Образование: профессионально-техническое
  • Тарифный разряд: 6
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1150 рублей

Водитель автомобиля

  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: категория СЕ, опыт работы, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

  • Образование: среднее специальное
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Обвальщик мяса

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Машинист автогрейдера

  • Тарифный разряд — 5−6
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

3. Водитель такси

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: стаж вождения от 2-х лет, перевозка пассажиров на личном автомобиле, работа в Яндекс. Такси
  • Наниматель: Такси «Космо».

4. Водитель лесовоза с манипулятором

  • Образование: общее среднее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
  • Наниматель: УП «Лайтвуд».

От 940 рублей

1. Врач-специалист, заведующий Омговичской ВА

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: общая практика
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

2. Врач-специалист

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: общая практика
  • Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
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