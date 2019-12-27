«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 27 декабря. Заработная плата от 940 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Жиловщик мяса и субпродуктов
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1350 рублей
Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины
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- Образование: профессионально-техническое
- Тарифный разряд: 6
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1150 рублей
Водитель автомобиля
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: категория СЕ, опыт работы, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1050 рублей
Мастер на лесосеках
- Образование: среднее специальное
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1000 рублей
1. Обвальщик мяса
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
2. Машинист автогрейдера
- Тарифный разряд — 5−6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».
3. Водитель такси
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: стаж вождения от 2-х лет, перевозка пассажиров на личном автомобиле, работа в Яндекс. Такси
- Наниматель: Такси «Космо».
4. Водитель лесовоза с манипулятором
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
- Наниматель: УП «Лайтвуд».
От 940 рублей
1. Врач-специалист, заведующий Омговичской ВА
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: общая практика
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
2. Врач-специалист
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: общая практика
- Наниматель: Слуцкая ЦРБ.
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