«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 27 декабря. Заработная плата от 940 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Жиловщик мяса и субпродуктов

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1350 рублей

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины

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Образование: профессионально-техническое

Тарифный разряд: 6

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1150 рублей

Водитель автомобиля

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: категория СЕ, опыт работы, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1050 рублей

Мастер на лесосеках

Образование: среднее специальное

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Обвальщик мяса

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: обучение на предприятии

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Машинист автогрейдера

Тарифный разряд — 5−6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

3. Водитель такси

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: стаж вождения от 2-х лет, перевозка пассажиров на личном автомобиле, работа в Яндекс. Такси

Наниматель: Такси «Космо».

4. Водитель лесовоза с манипулятором

Образование: общее среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года

Наниматель: УП «Лайтвуд».

От 940 рублей

1. Врач-специалист, заведующий Омговичской ВА

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: общая практика

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.

2. Врач-специалист

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: общая практика

Наниматель: Слуцкая ЦРБ.