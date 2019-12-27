«Надо быть внимательнее, а не жаловаться». Начальник службы об уличном освещении в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» случчане стали всё чаще присылать народные новости, указывая на то, что с уличным освещением в городе — проблема. Однако в коммунальной службе считают, что ситуация преувеличена: 70% заявок с жалобами оказываются ложными.

Об этом «Кур'еру» сообщил Вадим Рудоминский, начальник службы электрохозяйства комбината по благоустройству Слуцкого ЖКХ.

Сейчас и предварительно по 14 января освещение первостепенных улиц включается с 17 часов до 9 утра. На второстепенных улицах, то есть в частном секторе — с 17 до 24 часов, а также с 6 до 9 часов.

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К первостепенным улицам относятся:

кольцо на въезде;

ул. Ленина;

ул. 14-ти Партизан;

ул. Ивановского (новый микрорайон);

ул. Зелёная (новый микрорайон);

ул. Социалистическая;

ул. Ленина от льнозавода до ДСУ-9;

ул. Копыльская;

ул. Софии Слуцкой;

ул. Комсомольская;

ул. М. Богдановича;

ул. Тройчанская;

ул. Виленская;

ул. Тутаринова;

ул. Солигорская.

Вадим Рудоминский отметил, что в последнее время от случчан поступает много заявок с жалобами на уличное освещение. Однако 70% из них оказываются ложными.

«У нас не всё так плохо, как люди об этом пишут. Взять к примеру народную новость, где случчанин указал на фонарь сотруднику ГАИ. Выехали — всё работает. Сфотографировали и отправили начальству. В будущем думаем принимать меры за ложные жалобы, — говорит он. — Да, у нас была проблема с поставкой некачественных светодиодных фонарей, однако она решается. Жителям стоит быть терпимее и не разводить панику».

Он продолжил: «Что касается освещения пешеходных переходов. У нас едут две машины с одной полосы, две — с другой. Получается восемь фар. Благодаря их свету пешехода можно увидеть. К тому же перед „зеброй“ нужно притормаживать. Прежде всего, и пешеходам, и водителям надо быть внимательнее, а не жаловаться на городские службы. Всё равному каждому не угодишь. Фонари не могут гореть 24 часа в сутки».