Большие новогодние скидки в КУП «Слуцкторг»

Новогодние чудеса с магазинами КУП «Слуцкторг» с 17 декабря 2019-го по 7 января 2020 г.

СКИДКА до 30%

магазин № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)

магазин № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

СКИДКА до 20%

магазин № 11 «Электротовары» (ул. Ленина, 102)

магазин № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118)

магазин № 29 «Электротовары» (Базарная площадь)

магазин № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь)

Дарите подарки своим родным и близким!

Приглашаем за покупками в наши магазины!

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КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555