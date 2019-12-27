Большие новогодние скидки в КУП «Слуцкторг»

Новогодние чудеса с магазинами КУП «Слуцкторг» с 17 декабря 2019-го по 7 января 2020 г.
СКИДКА до 30%
- магазин № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195)
- магазин № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
СКИДКА до 20%
- магазин № 11 «Электротовары» (ул. Ленина, 102)
- магазин № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118)
- магазин № 29 «Электротовары» (Базарная площадь)
- магазин № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь)
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Приглашаем за покупками в наши магазины!
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КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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