Сотрудники милиции поздравили с Новым годом детей из Слуцкого социально-педагогического центра

В пятницу, 27 декабря, в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» сотрудники Слуцкого РОВД посетили детский новогодний утренник в социально-педагогическом центре. Милиционеры вручили учреждению подарочный сертификат на 500 рублей.

Дети вместе с работниками центра организовали для гостей новогоднее представление с хороводом, песнями и танцами. Некоторые малыши рассказали Деду Морозу стихотворения, за которые получили сладкие подарки.

Галина Шадура, директор социально-педагогического центра, поблагодарила Александра Станкевича, заместителя начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе, и Вячеслава Васюка, старшего инспектора группы кадров, за подарок. И пообещала направить эти деньги на оборудование игровой комнаты для воспитанников.

Реклама

В конце встречи гости пообещали ребятам, что эта встреча не будет последней.