С 28 декабря перекроют путепровод около ССК. Обычно через него жители Слуцка ездят в Солигорск

Путепровод на улице М. Богдановича закрывают на полгода для капитального ремонта с субботы, 28 декабря. После реконструкции мост будет шире примерно на один метр. В пятницу, 27 декабря, специалисты ДРСУ-125 готовят объездные пути.

Об этом сообщил «Кур'еру» Сергей Шуляренко, главный инженер ДРСУ № 125.

Объездные пути сделают через деревни Новодворцы и Козловичи, установят дорожные знаки.

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Схема объезда

Как будут курсировать городские автобусы

Как рассказал «Кур'еру» Геннадий Козловский, замдиректора по перевозкам Слуцкого автобусного парка № 2, ещё решается вопрос, когда перекроют движение транспорта и как будут курсировать городские автобусы в районе ССК.

Обновлено в 14.04.

По паспорту объекта начало строительства путепровода — 10 декабря 2019 года, окончание — июнь 2020 года.