На рынке появились ананасы, шампиньоны. Не изменились цены на морковь, баклажаны, чеснок, сухофрукты, овощные салаты. Подорожали огурцы, помидоры, сладкий перец. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11.30 пятницы, 27 декабря.

Овощи

Капуста белокочанная —0,5−0,6 рубля

Пекинка — 2,5−3 рубля

Огурцы — 4,5−6 рублей

Помидоры — 5−7 рублей

Картофель — 0,6−0,8 рубля

Морковь — 0,55- 0,7 рубля

Свёкла — 0,55−0,8 рубля

Чёрная редька — 2 рубля

Дайкон — 1,5 рубля

Сладкий перец — 7,5−8 рублей

Баклажаны — 9 рублей

Тыква — 1−1,5 рубля

Лук репчатый —0,8−1 рубль

Чеснок — 10 рублей

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 0,8−1 рубль

Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Овощные рулеты — 6 рублей

Солёные огурцы — 2,5 рубля

Солёные помидоры — 3 рубля

Солёный чеснок — 15 рублей.

Грибы

Шампиньоны — 9,5 рубля.

Фрукты, орехи, семечки

Ананас (за штуку в зависимости от веса) — 5−15 рублей

Яблоки местные — 1−2,2 рубля

Яблоки привозные — 2,5 рубля

Груши привозные — 3,5 рубля

Клюква — 5 рублей

Хурма — 3,5−4,5 рубля

Виноград — 4−7 рублей

Апельсины — 4−4,5 рубля

Мандарины — 3−5 рублей

Лимоны — 4,5−5 рублей

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 5 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 6−10 рублей

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля.