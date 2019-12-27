В Слуцке эксперты навестили детей в Доме малютки

В пятницу, 27 декабря, в рамках акции «Наши дети» сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области побывали в Слуцком специализированном доме ребёнка.

Они поздравили персонал и воспитанников и вручили подарки: сладости и деньги на оборудование в комнату реабилитации.

Примечательно, что эксперты уже на протяжении нескольких лет берут шефство над Слуцким специализированным домом ребёнка и навещают подопечных с подарками, в том числе и в канун Нового года.

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