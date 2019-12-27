Возле автозаправки «Лукойл» минивэн сбил жительницу Слуцка. Она в реанимации

Авария произошла в четверг, 26 декабря, около 17.10 в районе АЗС «Лукойл». Пешеход серьёзно пострадала в ДТП, «скорая» увезла её в реанимацию Слуцкой больницы.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

48-летняя жительница Слуцка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель на минивэне Citroen ехал со стороны Весеи и сбил случчанку в своей полосе движения, хотя встречный для него поток машин остановился, чтобы пропустить пешехода.

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Водитель — житель Слуцка — пояснил сотрудникам ГАИ, что не видел случчанку.