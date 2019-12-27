Итоги акции «Письмо Деду Морозу». Кто получит подарки от Деда Мороза и партнёров новогодней акции

Газета «Кур'ер» подвела итоги новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Более 60 детей прислали своим письма в редакцию. При выборе победителей организаторы ориентировались на поделки, видео и другие творческие работы, а также на активность детей в конкурсах и акциях газеты.

Нижеперечисленные дети получат подарки от Деда Мороза и партнёров акции. Но мы также приглашаем всех участников и желающих на новогодний утренник для мальчиков и девочек до 12 лет, который состоится в воскресенье, 29 декабря, в 15 часов в клубе Parking. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрация — здесь.

В программе праздника:

игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой,

ростовая кукла «Панда»,

шоу мыльных пузырей,

сладкий стол.

Победители акции «Письмо Деду Морозу»

1. Анастасия Самсонова

Анастасия Самсонова прислала в редакцию «Кур'ера» большое письмо, украшенное стразами. Вместе с конвертом она передала Деду Морозу рождественский венок, две ёлочные игрушки и рисунок. Письмо здесь.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 9 Дек 2019 в 10:59 PST

2. Ярослава Сытько

Ярослава Сытько вместе с мамой и тётей сняла видео, в котором рассказала о своём питомце, игрушках, а также школе и увлечениях. На видео девочка сыграла на фортепиано и показала, как танцует. На съёмки видео ушло около четырёх часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 27 Ноя 2019 в 8:10 PST

3. Марина Курлович

Марина подарила Дедушке поделку из полимерной глины и стихотворение про Слуцк. Его можно прочитать здесь.

4. Света Андруневич

Света поделилась с редакцией своим праздничным видео. Она рассказала, как учится, в какие кружки ходит, и поздравила Дедушку с Новым годом. Своё поздравление она сопроводила новогодними песнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 23 Дек 2019 в 3:15 PST

5. Лиза Городник

Лиза принесла в редакцию новогоднюю поделку - ёлку из ракушек - и открытку, которые сделала своими руками.

6. Давид Симанович

Давид порадовал своим позитивным видео и песенкой про двух гусей, которые «жили у бабуси».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 22 Дек 2019 в 10:06 PST

7. Арсений и Арианна Скридлевские

Брат и сестра преподнесли Дедушке в качестве подарка самодельную ёлку из пуговиц и рисунок.

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8. Арина Годунова

Арина сделала и подарила Дедушке куклу, которую «одела» сама. В своём письме она рассказала, что ходит в разные кружки. Например, играет на скрипке, увлекается робототехникой и лепкой.

9. Лиза и Алиса Борисовец

Сёстры устроили целое новогоднее представление на видео. Они рассказали о себе, прочитали стихи, сыграли на цимбалах, спели песни и поздравили всех с Новым годом.

10. Софья и Матвей Меркульевы

Софья и Матвей прислали письмо в виде ёлочки и новогодний магнитик. В своём сообщении они рассказали, что участвовали во многих конкурсах и акциях «Кур'ера», а также во встречах газеты. Например, они украшали ёлку «Кур'ера», участвовали в обсуждении молодёжного «Слуцкого сериала» и во многом другом.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Вадим Новик, шиномонтаж

Адрес: ул. Мельничная, 70.



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: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 587 77 50 3. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room Адрес: ТЦ «Маяк».

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ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Соцсети : Instagram

: Instagram Телефоны: + (375 29) 525 43 21 6. Пассажирские перевозки «Фаворит 999» Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00. 7. Евгений Романов, ночной клуб Parking Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 33) 664 69 36 8. Кафе Cheat Meal Адрес: мини-рынок в 11-м городке

мини-рынок в 11-м городке Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефоны:+ (375 29) 503 88 36. 9. Алексей Каток, барбершоп «АК» Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.

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: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 688 04 28. 10. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок» Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

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Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55. 11. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ» Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 317 43 46 12. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк» Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».

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Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 777 33 44 13. Ирина Бранкевич, визажист Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

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