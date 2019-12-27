Итоги акции «Письмо Деду Морозу». Кто получит подарки от Деда Мороза и партнёров новогодней акции

Газета «Кур'ер» подвела итоги новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Более 60 детей прислали своим письма в редакцию. При выборе победителей организаторы ориентировались на поделки, видео и другие творческие работы, а также на активность детей в конкурсах и акциях газеты.
Нижеперечисленные дети получат подарки от Деда Мороза и партнёров акции. Но мы также приглашаем всех участников и желающих на новогодний утренник для мальчиков и девочек до 12 лет, который состоится в воскресенье, 29 декабря, в 15 часов в клубе Parking. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Регистрация — здесь.
В программе праздника:
- игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой,
- ростовая кукла «Панда»,
- шоу мыльных пузырей,
- сладкий стол.
Победители акции «Письмо Деду Морозу»
1. Анастасия Самсонова
Анастасия Самсонова прислала в редакцию «Кур'ера» большое письмо, украшенное стразами. Вместе с конвертом она передала Деду Морозу рождественский венок, две ёлочные игрушки и рисунок. Письмо здесь.
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2. Ярослава Сытько
Ярослава Сытько вместе с мамой и тётей сняла видео, в котором рассказала о своём питомце, игрушках, а также школе и увлечениях. На видео девочка сыграла на фортепиано и показала, как танцует. На съёмки видео ушло около четырёх часов.
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3. Марина Курлович
Марина подарила Дедушке поделку из полимерной глины и стихотворение про Слуцк. Его можно прочитать здесь.
4. Света Андруневич
Света поделилась с редакцией своим праздничным видео. Она рассказала, как учится, в какие кружки ходит, и поздравила Дедушку с Новым годом. Своё поздравление она сопроводила новогодними песнями.
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5. Лиза Городник
Лиза принесла в редакцию новогоднюю поделку - ёлку из ракушек - и открытку, которые сделала своими руками.
6. Давид Симанович
Давид порадовал своим позитивным видео и песенкой про двух гусей, которые «жили у бабуси».
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7. Арсений и Арианна Скридлевские
Брат и сестра преподнесли Дедушке в качестве подарка самодельную ёлку из пуговиц и рисунок.
8. Арина Годунова
Арина сделала и подарила Дедушке куклу, которую «одела» сама. В своём письме она рассказала, что ходит в разные кружки. Например, играет на скрипке, увлекается робототехникой и лепкой.
9. Лиза и Алиса Борисовец
Сёстры устроили целое новогоднее представление на видео. Они рассказали о себе, прочитали стихи, сыграли на цимбалах, спели песни и поздравили всех с Новым годом.
10. Софья и Матвей Меркульевы
Софья и Матвей прислали письмо в виде ёлочки и новогодний магнитик. В своём сообщении они рассказали, что участвовали во многих конкурсах и акциях «Кур'ера», а также во встречах газеты. Например, они украшали ёлку «Кур'ера», участвовали в обсуждении молодёжного «Слуцкого сериала» и во многом другом.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1. Вадим Новик, шиномонтаж
- Адрес: ул. Мельничная, 70.
- Соцсети: Instagram.
- Телефон: + (375 29) 743 13 46.
2. Лаунж-бар «Мята»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 3.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 587 77 50
3. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room
- Адрес: ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
4. Сеть кафе «Доски», «Чилс»
- Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.
- Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».
- Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»).
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Соцсети: Instagram
- Телефоны: + (375 29) 525 43 21
6. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00.
7. Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 33) 664 69 36
8. Кафе Cheat Meal
- Адрес: мини-рынок в 11-м городке
- Соцсети: Instagram.
- Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.
9. Алексей Каток, барбершоп «АК»
- Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
10. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.
11. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 317 43 46
12. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 777 33 44
13. Ирина Бранкевич, визажист
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 180 26 36.
14. «Хочу-Суши Слуцк»
- Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
- Телефон: + (375 33) 602 65 65.
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