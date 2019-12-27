Итоги акции «Письмо Деду Морозу». Кто получит подарки от Деда Мороза и партнёров новогодней акции

Виктория Капская
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Газета «Кур'ер» подвела итоги новогодней акции «Письмо Деду Морозу». Более 60 детей прислали своим письма в редакцию. При выборе победителей организаторы ориентировались на поделки, видео и другие творческие работы, а также на активность детей в конкурсах и акциях газеты.

Нижеперечисленные дети получат подарки от Деда Мороза и партнёров акции. Но мы также приглашаем всех участников и желающих на новогодний утренник для мальчиков и девочек до 12 лет, который состоится в воскресенье, 29 декабря, в 15 часов в клубе Parking. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрация — здесь.

В программе праздника:

  • игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой,
  • ростовая кукла «Панда»,
  • шоу мыльных пузырей,
  • сладкий стол.

Победители акции «Письмо Деду Морозу»

1. Анастасия Самсонова

Анастасия Самсонова прислала в редакцию «Кур'ера» большое письмо, украшенное стразами. Вместе с конвертом она передала Деду Морозу рождественский венок, две ёлочные игрушки и рисунок. Письмо здесь.

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

2. Ярослава Сытько

Ярослава Сытько вместе с мамой и тётей сняла видео, в котором рассказала о своём питомце, игрушках, а также школе и увлечениях. На видео девочка сыграла на фортепиано и показала, как танцует. На съёмки видео ушло около четырёх часов.

 

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

3. Марина Курлович

Марина подарила Дедушке поделку из полимерной глины и стихотворение про Слуцк. Его можно прочитать здесь.

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Письмо Марины Деду Морозу «Кур'ера». Фото: Олеся Белая

4. Света Андруневич

Света поделилась с редакцией своим праздничным видео. Она рассказала, как учится, в какие кружки ходит, и поздравила Дедушку с Новым годом. Своё поздравление она сопроводила новогодними песнями.

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

5. Лиза Городник

Лиза принесла в редакцию новогоднюю поделку - ёлку из ракушек - и открытку, которые сделала своими руками.

Итоги «Письмо Деду Морозу». Кто получит подарки от Деда Мороза и партнёров новогодней акции

6. Давид Симанович

Давид порадовал своим позитивным видео и песенкой про двух гусей, которые «жили у бабуси».

 

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Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer)

7. Арсений и Арианна Скридлевские

Брат и сестра преподнесли Дедушке в качестве подарка самодельную ёлку из пуговиц и рисунок.

8. Арина Годунова

Арина сделала и подарила Дедушке куклу, которую «одела» сама. В своём письме она рассказала, что ходит в разные кружки. Например, играет на скрипке, увлекается робототехникой и лепкой.

Итоги «Письмо Деду Морозу». Кто получит подарки от Деда Мороза и партнёров новогодней акции

9. Лиза и Алиса Борисовец

Сёстры устроили целое новогоднее представление на видео. Они рассказали о себе, прочитали стихи, сыграли на цимбалах, спели песни и поздравили всех с Новым годом.

10. Софья и Матвей Меркульевы

Софья и Матвей прислали письмо в виде ёлочки и новогодний магнитик. В своём сообщении они рассказали, что участвовали во многих конкурсах и акциях «Кур'ера», а также во встречах газеты. Например, они украшали ёлку «Кур'ера», участвовали в обсуждении молодёжного «Слуцкого сериала» и во многом другом.

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Одна из встреч, в которых участвовали Матвей и Софья (на фото слева)

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Вадим Новик, шиномонтаж

  • Адрес: ул. Мельничная, 70.
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефон: + (375 29) 743 13 46.

2. Лаунж-бар «Мята»

3. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room

4. Сеть кафе «Доски», «Чилс»

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

  • Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
  • Соцсети: Instagram
  • Телефоны: + (375 29) 525 43 21

6. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

7. Евгений Романов, ночной клуб Parking

8. Кафе Cheat Meal

  • Адрес: мини-рынок в 11-м городке
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.

9. Алексей Каток, барбершоп «АК»

  • Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 688 04 28.

10. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.

11. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

  • Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 317 43 46

12. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

13. Ирина Бранкевич, визажист

14. «Хочу-Суши Слуцк»

  • Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
  • Телефон: + (375 33) 602 65 65.
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