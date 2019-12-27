Анастасия Демидович после консультации в Москве: «Врача-онколога смутил поставленный диагноз»

В начале декабря Анастасия Демидович съездила в Москву на консультацию к врачу-онкологу Александру Феденко, который специализируется на лечении сарком. Случчанка поделилась результатами поездки.

«При ознакомлении с моей историей болезни врача-онколога смутил поставленный диагноз. Точнее — место расположения опухоли. Он попросил привезти образцы для гистологического исследования в лабораторию в Москве. Образцы мы уже отвезли. Обещали, что результаты будут известны 30 декабря. Конечно, мне хотелось бы услышать хорошие новости перед Новым годом», — отметила Анастасия.

По её словам, московский врач одобрил подобранное ей лечение. «Сказал, что препарат, который я сейчас принимаю, очень эффективный. Посоветовал продолжить такое лечение. После изучения результатов гистологического исследования они проведут консилиум и вышлют мне свои прогнозы», — сказала она.

3 января у Анастасии запланировано контрольное КТ и осмотр врача в Минске, а 8 января — контрольное МРТ.

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Чтобы спасти девушку, необходима финансовая помощь неравнодушных людей.

Если вы желаете оказать помощь Анастасии, можно перевести деньги на лицевой счёт оператора мобильной связи МТС по номеру телефона: +375 29 523 79 93. Необходимо пополнить баланс.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг № 615 «АСБ Беларусбанк» — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

• В белорусских рублях — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000000900070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В долларах США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY07AKBB31341000000530070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

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В назначении платежа нужно обязательно вручную ввести номер благотворительного счёта. А также указать, что платёж на имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны. Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка посредством услуги «Произвольный платёж» (платёж по реквизитам), так и в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.