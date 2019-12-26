Жилищный кодекс: с 1 января будем жить по-новому. Что изменится

С 1 января 2020 года в Беларуси заработает обновлённый Жилищный кодекс. Документ урегулирует сложные вопросы в жилищных отношениях и упростит управление совместным имуществом.

Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства рассказали о самых важных изменениях в коммунальной сфере, передаёт БелТА.

Онлайн-голосование для жильцов

В частности, упрощён механизм управления совместными домовладениями, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков. Снижена доля голосов, необходимых для принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. В частности, уменьшен порог с 100% до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества.

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Станет легче проводить и заочное голосование. Членам товарищества собственников, организации застройщиков предоставляется право выбора варианта направления бюллетеня — заказным письмом с уведомлением или иным способом.

Товарищества в таунхаусах

Создавать товарищества собственников смогут жильцы блокированных жилых домов при условии нахождения зданий на смежных земельных участках. Нормами действующего законодательства такая возможность не предусмотрена.

Обсуждение капремонта на предпроектной стадии

Нововведения коснулись также ремонта жилищного фонда. Одно из них — организация и проведение собраний на предпроектной стадии.

В документе определён порядок и условия проведения работ в жилых домах товариществ собственников и организаций застройщиков за счёт средств, предусмотренных на капремонт. Непосредственно перед их началом (за 10 дней) заказчик должен встретиться с гражданами: представить ответственного со стороны подрядчика, проинформировать о видах работ, заключить договор на оказание услуг.

Кроме того, урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Для них вводятся ограничения бесспорного взыскания. «Это придаст денежным средствам, которые используются для возмещения затрат на работы, большую защищённость. Нельзя будет наложить на них арест, списать, приостановить операции», — пояснили в министерстве.

Компенсация за непригодное для проживания жильё и новшества для очередников

Кодекс дополнительно прописывает права тех, кто является участником долевой собственности. Им будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов несоответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания.

Основания нуждаемости в улучшении жилищных условий остались прежними. Новым является то, что при постановке на очередь в Минском районе и Минске будет оцениваться наличие в собственности другого жилья, расположенного как в городе, так и в районе.

Скорректированы также случаи ухудшения жилищных условий со стороны граждан.

Перспективы рынка социального жилья

Социальные гарантии для жителей сохраняются. Право на получение социальных квартир имеют 17 категорий граждан. В их числе многодетные семьи, те, кто взял на воспитание троих и более детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий на территории других государств. В перечень включены инвалиды I и II групп, граждане, имеющие заболевания, при которых признаётся невозможным их совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире.

«Что касается инвалидов I и II групп, то они не исключаются из отдельного списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, если их среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи составляет не более 150% утверждённого бюджета прожиточного минимума, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих дате уточнения данных, являющихся основанием для сохранения права на получение жилья социального пользования (и на день его предоставления)», — отметили в ведомстве.

Одна из новых норм: в качестве социального жилья в Беларуси будут предоставляться только квартиры, а не комнаты с общей кухней. Нововведение направлено на создание более благоприятных условий для проживания.

Безбарьерная среда

На законодательном уровне прописывается обязанность исполкомов предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям с инвалидностью, которые пользуются госжилфондом. Действует заявительный принцип. Если человек стал инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата и под его нужды технически невозможно приспособить выделенное жильё госжилфонда и (или) вспомогательные помещения, входы и выходы многоэтажки, то кодекс предусматривает предоставление обустроенного жилья на условиях ранее заключённого договора найма. Этим будут заниматься местные исполнительные и распорядительные органы.

Арендный фонд

В новой редакции Жилищного кодекса в отношении жилых помещений коммерческого использования применяется термин «арендное жильё». Оно может быть предоставлено как на период трудовых, служебных отношений, так и на общих основаниях.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, которым арендное жильё предоставлено на период трудовых (служебных) отношений.

Что касается перспектив семьи, где умер или уехал в другой город человек, которому предоставлено арендное жильё на период трудовых (служебных) отношений, то при выбытии основного нанимателя договор найма прекращает действие. Исключение — случаи, когда здесь остались проживать совершеннолетние члены его семьи, имеющие первоочерёдное право на предоставление такого жилья. В обычном арендном фонде родственникам с согласия других проживающих предоставляется право на изменение договора найма с оформлением его на своё имя при соблюдении требований законодательства об административных процедурах.

В кодексе прописаны категории жильцов, которые не могут быть выселены из арендного жилья.

Для проживающих в общежитиях концептуальных изменений нет.

Перевод арендного жилья в социальное

Те, кто по законодательству имеет право на получение жилья социального пользования, могут перевести арендные квартиры государственного жилищного фонда в категорию социальных. Речь идёт о многодетных семьях, инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий на территории других государств, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пенсионерах. В отдельных случаях учитывается доход граждан. Исключение составляют жилые помещения в домах-новостройках: их перевод в арендное возможен не ранее, чем через три года с даты приёмки зданий в эксплуатацию. Арендное жильё включается в состав социального по решению местных исполнительных и распорядительных органов.