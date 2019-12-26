Как в Слуцке прошла благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. Фото

Около 200 случчан посетили благотворительную ярмарку, которая прошла в поддержку Анастасии Демидович. У девушки онкологическое заболевание, поэтому все вырученные деньги — 1737 рублей — пойдут ей на лечение.

Новогодняя ярмарка состоялась в клубе Parking 25 декабря. Её провели газета «Кур'ер» и женский проект Lampa при поддержке сети магазинов секонд-хенд «Мода Макс». Первые 100 человек получили 25% скидку на одежду, которая действует до 7 января.

Какая была обстановка

Во время ярмарки в клубе была новогодняя атмосфера. Звучали песни про Рождество, по телевизору — праздничные клипы. Девушки продавали букеты с мандаринами, ёлочными шариками и веточками ели, а дети расписывали пряники в форме ёлок.

На мероприятии клуб был поделён на две зоны. В одном зале проходил фримаркет и концерт, в другом — продажа сладостей и мастер-класс по росписи пряников.

1 из 3

Фримаркет, продажа картин и концерт

В первой зоне (находится танцевальный зал) разместился фримаркет. Вешалки для ярмарки предоставил лаунж-бар «Мята». На них и на диванах организаторы развесили и разложили одежду, которую жители Слуцка принесли в редакцию. Среди вещей также были пароварка, массажёр для спины, игрушки, книги, картины и обувь.

Свои картины выставили на продажу слуцкие художники Денис Кочнев и Анастасия Гриненко. Некоторые гости приобретали их для Насти. Например, так поступили Дмитрий Пандеко, который давно знаком с Анастасией, и Наталья Пестова, бывший директор СШ № 12, где училась случчанка.

В 14 часов на ярмарку приехала Анастасия Демидович с друзьями. Перед ней и другими гостями выступила Екатерина Скрынникова, которая исполнила несколько песен и поздравила всех с новогодними праздниками.

1 из 2

1 из 4

Случчане раскупили все сладости

В течение вечера к Анастасии подходили люди, поздравляли её с прошедшим днём рождения (24 декабря) и с наступающим Новым годом. Желали ей здоровья, дарили подарки, обнимали и говорили, что верят в неё.

Гостям понравился и другой зал, где работает бар клуба. Там спонсоры ярмарки Марина Бригунец, Марина Разуменко, Наталья Нарывская продавали сладости, которые они сделали своими руками. Это различные десерты, торты, пряники, клубника в шоколаде. В конце ярмарки ничего из этого не осталось — всё раскупили.

1 из 4

1 из 16

Мастер-класс по росписи пряников, который провела Алёна Антоненко , посетило более 30 маленьких случчан. Желающих было так много, что организаторы не смогли всех принять. Дети не только разукрасили своими руками пряники, но и забрали их домой, чтобы подарить родителям, бабушкам и дедушкам на Новый год.На ярмарке творческая мастерская «Изюм» продавала свои букеты из продуктов и новогодние наборы, а также раздавала маленьким гостям воздушные шары.

Анастасия Демидович поблагодарила всех участников

«Спасибо всем большое за чудесное мероприятие. Я получила много положительных эмоций. Вы делаете очень доброе дело. Я благодарна вам за всё это и за собранные деньги. Я просто шокирована от суммы. Она гигантская. Я счастлива. С такой группой поддержки я всё смогу», — сказала Анастасия Демидович после ярмарки.