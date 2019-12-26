Как в Слуцке прошла благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. Фото

Виктория Капская
Виктория Капская
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Около 200 случчан посетили благотворительную ярмарку, которая прошла в поддержку Анастасии Демидович. У девушки онкологическое заболевание, поэтому все вырученные деньги — 1737 рублей — пойдут ей на лечение.

Новогодняя ярмарка состоялась в клубе Parking 25 декабря. Её провели газета «Кур'ер» и женский проект Lampa при поддержке сети магазинов секонд-хенд «Мода Макс». Первые 100 человек получили 25% скидку на одежду, которая действует до 7 января.

Какая была обстановка

Во время ярмарки в клубе была новогодняя атмосфера. Звучали песни про Рождество, по телевизору — праздничные клипы. Девушки продавали букеты с мандаринами, ёлочными шариками и веточками ели, а дети расписывали пряники в форме ёлок.

На мероприятии клуб был поделён на две зоны. В одном зале проходил фримаркет и концерт, в другом — продажа сладостей и мастер-класс по росписи пряников.

Фримаркет, продажа картин и концерт

В первой зоне (находится танцевальный зал) разместился фримаркет. Вешалки для ярмарки предоставил лаунж-бар «Мята». На них и на диванах организаторы развесили и разложили одежду, которую жители Слуцка принесли в редакцию. Среди вещей также были пароварка, массажёр для спины, игрушки, книги, картины и обувь.

Как в Слуцке прошла благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. Фото

Свои картины выставили на продажу слуцкие художники Денис Кочнев и Анастасия Гриненко. Некоторые гости приобретали их для Насти. Например, так поступили Дмитрий Пандеко, который давно знаком с Анастасией, и Наталья Пестова, бывший директор СШ № 12, где училась случчанка.

В 14 часов на ярмарку приехала Анастасия Демидович с друзьями. Перед ней и другими гостями выступила Екатерина Скрынникова, которая исполнила несколько песен и поздравила всех с новогодними праздниками.

В течение вечера к Анастасии подходили люди, поздравляли её с прошедшим днём рождения (24 декабря) и с наступающим Новым годом. Желали ей здоровья, дарили подарки, обнимали и говорили, что верят в неё.

Случчане раскупили все сладости

Гостям понравился и другой зал, где работает бар клуба. Там спонсоры ярмарки Марина Бригунец, Марина Разуменко, Наталья Нарывская продавали сладости, которые они сделали своими руками. Это различные десерты, торты, пряники, клубника в шоколаде. В конце ярмарки ничего из этого не осталось — всё раскупили.

Мастер-класс по росписи пряников, который провела Алёна Антоненко, посетило более 30 маленьких случчан. Желающих было так много, что организаторы не смогли всех принять. Дети не только разукрасили своими руками пряники, но и забрали их домой, чтобы подарить родителям, бабушкам и дедушкам на Новый год. На ярмарке творческая мастерская «Изюм» продавала свои букеты из продуктов и новогодние наборы, а также раздавала маленьким гостям воздушные шары.

Как в Слуцке прошла благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. Фото

Анастасия Демидович поблагодарила всех участников

«Спасибо всем большое за чудесное мероприятие. Я получила много положительных эмоций. Вы делаете очень доброе дело. Я благодарна вам за всё это и за собранные деньги. Я просто шокирована от суммы. Она гигантская. Я счастлива. С такой группой поддержки я всё смогу», — сказала Анастасия Демидович после ярмарки.

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