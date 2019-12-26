Как следователи поздравили с новогодними праздниками детей из приёмной семьи в Слуцке

Анастасия Улащик
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Как следователи поздравили с новогодними праздниками детей из приёмной семьи в Слуцке
Фотографии: Анастасия Улащик

В четверг, 26 декабря, сотрудники Слуцкого райотдела Следственного комитета пришли в гости к детям из приёмной семьи, чтобы поздравить их с наступающими новогодними праздниками.

Сладкие новогодние подарки 14-летнему Руслану, 8-летнему Владу и 7-летней Милане вручили Алексей Годунов, начальник Слуцкого РОСК, и Павел Гаврилович, заместитель начальника Слуцкого РОСК.

Как следователи поздравили с новогодними праздниками детей из приёмной семьи в Слуцке

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«Руслан со мной с 3-летнего возраста, он занимается тяжёлой атлетикой и хочет в будущем связать свою жизнь со спортом. Влад и Милана — родные брат и сестра. В нашей семье они с осени прошлого года», — рассказала «Кур'еру» их мама Елена Янович.

Как следователи поздравили с новогодними праздниками детей из приёмной семьи в Слуцке
На фото слева направо: Руслан, Алексей Годунов, Владислав, Елена Янович, Милана и Павел Гаврилович
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