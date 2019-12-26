«Год закончился, а ремонта так и не было». Жители многоэтажки в Слуцке негодуют, почему про них забыли

Я живу в Слуцке на улице Солигорской, дом № 6. С 2013 года жители нашего дома обращаются в разные инстанции с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие возле дома и расширить стоянку.

За эти годы самое большее, что сделали, — засыпали ямы щебнем. А между тем машин у жителей становится больше. Они этот щебень раскатывают за неделю — и снова ямы. Мы оставляли заявку по телефону 115, её принимали, но ничего не менялось.

Не помню точно в каком году, но на подъездах дома даже было вывешено объявление, что будет расширяться проезд. Но потом объявление сняли и ничего не сделали.

Обращаюсь с этой просьбой не только я, но и соседи, и даже коллективные письма посылали. В феврале 2019 года из Слуцкого ЖКХ пришёл ответ, что придомовая территория от дома № 6 по улице Солигорской до дома № 1 по улице Тутаринова включена в перечень очерёдности на капитальный ремонт. Год закончился, а ремонта так и не было.

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