ГАИ Слуцка предупреждает водителей о неминуемом наказании за «пьяное» вождение

В пятницу, 27 декабря, в Слуцке будет проходить единый День безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!». Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

«Тяжесть последствий ДТП, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В 1,5 раза больше смертельных случаев и тяжёлых травм у пострадавших. Нетрезвые водители, управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые столкновения на большой скорости. Гибнут сами, лишают жизни других или делают их инвалидами», — отметил Дмитрий Семибратов.

За 11 месяцев 2019 года в Минской области

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по вине нетрезвых водителей произошло 70 ДТП, в которых 16 человек погибли, 69 — получили травмы;

задержано 3505 водителей за управление в состоянии опьянения, более 150 из которых — повторно в течение года.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Исследования, проведённые специалистами в области безопасности дорожного движения, показали, что при концентрации содержания алкоголя в крови одной промилле вероятность совершения ДТП в 5−10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму — более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть — в 16 раз.

Для справки. 1 промилле — это один грамм чистого алкоголя в одном литре крови, что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 граммов водки.

Особенности поведения пьяных водителей

Чтобы не стать жертвой потенциального убийцы за рулём, люди должны знать особенности поведения пьяных водителей и стараться их по возможности остановить.

Такие водители обычно запаздывают при трогании у светофора, резко тормозят, движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или, наоборот, чрезмерно осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория движения. Пьяные водители неадекватно оценивают расстояние, скорость и геометрию дороги.

«Под хмелем все трассы кажутся ровными и прямыми, а скорость слишком маленькой. Как будто нарочно демонстрируют, как нельзя ездить за рулём. Нарушают все мысленные запреты: превышают скорость, игнорируют знаки, подрезают машины. Причём в нетрезвом состоянии в основном попадаются молодые люди до 30 лет, среди них есть и такие, которые уже были лишены прав, и при этом ещё умудряются ездить без них», — рассказал инспектор.

ГАИ обращается к случчанам и просит не оставаться равнодушными и безучастными! Если вы видите, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102. Возможно, ваша информация убережёт жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому.

СПРАВКА. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом стоит задуматься!