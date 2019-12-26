ГАИ просит откликнуться жительницу Слуцка, которая стала очевидцем ДТП возле магазина № 50

ДТП произошло 8 ноября около 18.15 на стоянке рядом с магазином № 50 КУП «Универмаг «Слуцк», расположенным по адресу: ул. М. Богдановича, 88а.

На стоянке перед магазином водитель Opel Corsa совершил столкновение с припаркованным Volkswagen Transporter и скрылся с места происшествия. Очевидцем ДТП стала девушка, которая сообщила о нём водителю повреждённого авто.

К сожалению, водитель Opel Corsa не записал данные случчанки. ГАИ просит откликнуться её, позвонив по телефонам: (8029) 741 69 19, (8029) 105 94 59.

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Возможно, свидетелем происшествия стали и другие граждане. Слуцкая ГАИ просит откликнуться всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП. И заранее благодарит за сотрудничество!