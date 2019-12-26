Что принесёт нам грядущий год, предсказать сложно. Но кое-какие ожидания благодаря обещаниям местных чиновников и руководителей уже есть.



Предлагаем подборку некоторых обещаний из разных сфер жизни Слуцка на 2020 год.

Построят шесть многоэтажек

В 2020 году в микрорайоне «Чехова» построят шесть многоквартирных домов и введут их в эксплуатацию. Начнут возводить седьмой дом. Об этом «Кур'еру» сообщил Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района. Это будут 5-этажные 40-квартирные дома.

Появятся новые магазины, в том числе на «Сахарном»

Вполне возможно‚ что в микрорайоне «Чехова» на пересечении улиц Ивановского и Магистральной начнётся строительство супермаркета «Санта». Его площадь будет не меньше 400 м 2 .

. В начале 2020 года откроется магазин «Виталюр». Сейчас в здании бывшего ресторана «Вежа Града"‚ которое купил сетевик‚ полным ходом идут перепланировка и ремонт.

Планируется‚ что уже в январе 2020-го начнётся строительство магазина «Радуга» в микрорайоне «Сахарный». Супермаркет возведут на улице Солигорской на месте, где несколько лет назад строился «Евроопт». Согласно уже готовому проекту, в новой «Радуге» предусмотрены кафе и большая парковка.

Отделения больницы отремонтируют

В Слуцкой ЦРБ делают ремонт гастроэнтерологического отделения‚ его планируют завершить в 2020 году. На очереди — замена лифтов во взрослой поликлинике и больнице. Планы на 2020−2023 годы в больнице большие. Первоочерёдно приступят к ремонту травматологического отделения. В ближайшие три года планируется реконструировать реанимационное отделение.

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Реконструкция Р23 продолжится

Развернётся реконструкция трассы Минск-Микашевичи — на участке от Слуцка до Солигорска. Через два года он станет широкополосным.

Откроется краеведческий музей

В начале 2020 года обещают открыть Слуцкий краеведческий музей для посетителей экспозиций. В первый месяц работы учреждения случчанам обещают бесплатные экскурсии.

В музее завершено оформление экспозиции «Природа края». Она кардинально отличается от прежней. На оформление экспозиции, а также ремонт фойе израсходована значительная сумма, в том числе средства, заработанные случчанами на субботниках, и грант Миноблисполкома на 22 тысячи рублей.

Начнут строить амфитеатр и общегородской центр

После открытия музея начнётся строительство общегородского центра с амфитеатром на землях бывшего консервного завода. «Активно обсуждаем план застройки, дальнейшее решение будут принимать с учётом мнения специалистов и жителей района», — сказал Андрей Янчевский, глава Слуцкого района.

По его словам, важно сохранить здание завода, которое имеет историко-культурную ценность, и приспособить его к современным условиям с возможностью проведения разных мероприятий.

Запустят новую котельную

В 11-м городке на территории действующей котельной № 3 строится новая. Она будет работать на местном топливе — фрейзерном торфе, который производят на торфобрикетном заводе в деревне Гацук.

«Это экономически намного выгоднее. Планируется, что котельную введут в строй в конце 2020 года», — рассказал «Кур'еру» Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ.