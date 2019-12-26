Что принесёт нам грядущий год, предсказать сложно. Но кое-какие ожидания благодаря обещаниям местных чиновников и руководителей уже есть.
Предлагаем подборку некоторых обещаний из разных сфер жизни Слуцка на 2020 год.
Построят шесть многоэтажек
В 2020 году в микрорайоне «Чехова» построят шесть многоквартирных домов и введут их в эксплуатацию. Начнут возводить седьмой дом. Об этом «Кур'еру» сообщил Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района. Это будут 5-этажные 40-квартирные дома.
Появятся новые магазины, в том числе на «Сахарном»
- Вполне возможно‚ что в микрорайоне «Чехова» на пересечении улиц Ивановского и Магистральной начнётся строительство супермаркета «Санта». Его площадь будет не меньше 400 м2.
- В начале 2020 года откроется магазин «Виталюр». Сейчас в здании бывшего ресторана «Вежа Града"‚ которое купил сетевик‚ полным ходом идут перепланировка и ремонт.
- Планируется‚ что уже в январе 2020-го начнётся строительство магазина «Радуга» в микрорайоне «Сахарный». Супермаркет возведут на улице Солигорской на месте, где несколько лет назад строился «Евроопт». Согласно уже готовому проекту, в новой «Радуге» предусмотрены кафе и большая парковка.
Отделения больницы отремонтируют
В Слуцкой ЦРБ делают ремонт гастроэнтерологического отделения‚ его планируют завершить в 2020 году. На очереди — замена лифтов во взрослой поликлинике и больнице. Планы на 2020−2023 годы в больнице большие. Первоочерёдно приступят к ремонту травматологического отделения. В ближайшие три года планируется реконструировать реанимационное отделение.
Реконструкция Р23 продолжится
Развернётся реконструкция трассы Минск-Микашевичи — на участке от Слуцка до Солигорска. Через два года он станет широкополосным.
Откроется краеведческий музей
В начале 2020 года обещают открыть Слуцкий краеведческий музей для посетителей экспозиций. В первый месяц работы учреждения случчанам обещают бесплатные экскурсии.
В музее завершено оформление экспозиции «Природа края». Она кардинально отличается от прежней. На оформление экспозиции, а также ремонт фойе израсходована значительная сумма, в том числе средства, заработанные случчанами на субботниках, и грант Миноблисполкома на 22 тысячи рублей.
Начнут строить амфитеатр и общегородской центр
После открытия музея начнётся строительство общегородского центра с амфитеатром на землях бывшего консервного завода. «Активно обсуждаем план застройки, дальнейшее решение будут принимать с учётом мнения специалистов и жителей района», — сказал Андрей Янчевский, глава Слуцкого района.
По его словам, важно сохранить здание завода, которое имеет историко-культурную ценность, и приспособить его к современным условиям с возможностью проведения разных мероприятий.
Запустят новую котельную
В 11-м городке на территории действующей котельной № 3 строится новая. Она будет работать на местном топливе — фрейзерном торфе, который производят на торфобрикетном заводе в деревне Гацук.
«Это экономически намного выгоднее. Планируется, что котельную введут в строй в конце 2020 года», — рассказал «Кур'еру» Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ.
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