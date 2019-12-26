Средняя зарплата в Слуцке увеличилась, а в соседних городах — упала

По данным Белстата, средняя зарплата в Слуцком районе выросла на 23,4 рубля. А вот в Солигорском — уменьшилась на 62,8 рубля. В итоге Слуцк всё равно не догнал столицу шахтёров по уровню среднего дохода.

Напомним, что в октябре средняя зарплата в Слуцке увеличилась на 360 копеек. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».