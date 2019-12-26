В Слуцке открылось кафе «Арарат», где делают настоящие долму и хинкали

Кафе «Арарат» работает на Слуцком рынке. В меню заведения есть блюда как кавказской кухни — хинкали, долма, хачапури, так и привычные случчанам шаурма, блины, наггетсы и домашние пельмени.

Подробнее о новом заведении «Кур'еру» рассказал администратор кафе Денис.

В кафе есть пять столиков и барная стойка. В «Арарат» работает доставка. Стоимость — 2 рубля. При заказе от 15 рублей — доставка бесплатная.

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Собственная кухня

«У нас собственное производство хачапури с сыром сулугуни. Это не просто лепёшка, посыпанная сверху сыром, как многие думают. А сулугуни именно внутри неё, — говорит Денис. — Ещё мы готовим хинкали, домашние пельмени, долму. Также есть шаурма, в которой соус тоже собственного приготовления. Мы не работаем с кетчупами и майонезами. И обязательно свежие овощи — капуста, помидор, огурец». Лаваш для шаурмы клиент выбирает сам. Есть как сырный (жёлтого цвета), так и обычный армянский. В кафе готовят и комплексные обеды.

В меню есть шашлык и люля-кебаб. Их заворачивают в лаваш с овощами и соусом. «В дальнейшем планируется расширение меню, потому что кафе делает акцент именно на кавказскую кухню. Со временем появится ламаджо», — поясняет Денис. Недавно в кафе «Арарат» появились блины так называемого «полного крафта». Это значит, что клиент сам выбирает для них начинку, например, двойную ветчину или двойной сыр. Пока в кафе есть шесть вариантов начинки, но ассортимент будет расширяться. Сейчас это сыр (0,8 руб.), ветчина (0,5 руб.), грибы (1 руб.), огурец (0,2 руб.), маринованный лук (0,2 руб) и сгущёнка (0,6 руб.). «Мы сами замешиваем тесто для блинов, не используем магазинные полуфабрикаты», — говорит Денис.

Про напитки

В кафе продают безалкогольные напитки и пиво, к которому есть и закуски. Кофе варит кофемашина. Есть чай — чёрный, зелёный и фруктовый.

В кафе действуют акции

До конца 2019 года при покупке от 10 рублей клиенту дарят шоколадный батончик на выбор — Snickers, Bounty, Mars, Twix или KitKat. Если в чеке 20 рублей, то тогда — два батончика.

Ещё действует акция на картофель фри. При покупке порции один соус на выбор даётся бесплатно.

Телефон для заказа: (8029) 874 37 75

Адрес: Базарная площадь (Слуцкий рынок), рядом с магазином «Газ Тепло Вода».

Режим работы: с 8.00 до 20.00. Выходной — понедельник.

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ИП Жданко Н.В.

УНП 692 066 424