В Беларуси с 1 января 2020 года увеличится базовая величина, а вслед за ней повысятся размеры некоторых пособий, вырастет минимальная заработная плата, возрастут и штрафы. Бюджетникам по-новому начнут рассчитывать зарплату и обещают, что она не уменьшится. Вступят в силу изменения в Жилищном и Трудовом кодексах. Изменятся правила ввоза и пересылки товаров из-за границы.

Увеличится базовая величина

С 1 января 2020 года базовая величина вырастет с 25,5 до 27 рублей. Этот показатель влияет на размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, стипендий, пособий по безработице. В прошлый раз базовую повысили 1 января 2019 года: с 24,5 до 25,5 рубля.

Возрастут пособия

С ростом базовой увеличиваются пособия, пошлины и стипендии:

пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Максимальное пособие по безработице составит 54 рубля (сейчас — 51 рубль).

Пошлина за выдачу нового паспорта составит 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля), за ускоренную выдачу — ещё 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля).

Регистрация брака со следующего года тоже подорожает до 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля).

Ещё дороже обойдётся развод: первый раз — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), второй и последующие — до 216 рублей (сейчас — 204 рубля).

Вырастут штрафы для водителей

С нового года штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля (сейчас — от 25,5 до 76 рублей), при повторном — от 54 до 162 рублей (сейчас — от 51 до 127,5 рубля).

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Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2700 рублей (сейчас — от 1275 до 2550 рублей).

Вырастет «минималка»

С 1 января минимальная заработная плата увеличится почти на 14% - до 375 рублей. Ниже этой суммы наниматель не имеет право платить работнику. Если сотруднику, который трудится на полную ставку и выполняет нормативный объём работ, платят меньше, это считается нарушением.

Зарплату бюджетникам начнут считать по-новому

Базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций увеличится до 185 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 13 декабря.

Оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку (вместо 27). Изменённая структура оплаты труда будет проще: она состоит из оклада, стимулирующих выплат (надбавки, премии), компенсирующих выплат (доплаты). У руководителей бюджетных организаций будет больше возможностей по стимулированию труда работников, в том числе и в выплате премий, а также надбавок.

Повысят пенсионный возраст и страховой стаж

Так, с января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет.

Ежегодно, начиная с 1 января 2017 года, пенсионный возраст повышается на 6 месяцев. С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин будет 62,5 года, а для женщин — 57,5. В 2022-м мужчины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — 58 лет.

Вместе с этим увеличится и страховой стаж, то есть минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН.

Вступит в силу новый Трудовой кодекс

Начнёт действовать обновлённый Трудовой кодекс. Одно из нововведений — с добросовестными работниками работодатель должен будет заключать долгосрочный контракт. Много и других положений, расширяющих социально-трудовые гарантии работников. Например, будет увеличено выходное пособие (если увольнение произошло из-за неполного рабочего времени), сотрудникам во время отпуска предоставят возможность трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Отцам (по их желанию) будут давать отпуск до 14 дней при рождении в семье ребёнка, а мамам, имеющим детей до трёх лет, разрешат ездить в служебные командировки, выходить на работу в праздничные и выходные дни.

Изменения в Жилищном кодексе

Обновленный Жилищный кодекс урегулирует сложные вопросы в жилищных отношениях, упростит управление совместным имуществом. В частности, уменьшится порог с 100% до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества. Жильцы блокированных жилых домов на смежных земельных участках смогут создавать товарищества собственников. Обсуждение капремонта с жильцами будет проводиться на предпроектной стадии.

В документе определён порядок и условия проведения работ в жилых домах товариществ собственников и организаций застройщиков за счёт средств, предусмотренных на капремонт. Непосредственно перед их началом (за 10 дней) заказчик должен встретиться с гражданами: представить ответственного со стороны подрядчика, проинформировать о видах работ, заключить договор на оказание услуг.

Кодексом предусмотрены компенсация за непригодное для проживания жильё, новшества для очередников и другое.

Заработает база данных многодетных семей

База данных многодетных семей начнёт работать с 1 января 2020 года. Туда внесена информация о 106 тысячах многодетных семей. Ирина Костевич, глава Минтруда Беларуси, уточнила, что пока в неё внесли только личные данные, например, ФИО, гражданство и место проживания. С 1 января, по словам Ирины Костевич, начнётся внесение остальной информации: о выдаче удостоверения многодетной семьи, награждении орденом Матери, пособиях и семейном капитале. «Это делается для того, чтобы перейти от заявительного принципа к выявительному. Чтобы не потерять никого», — пояснила руководитель ведомства.

Изменятся правила ввоза и пересылки товаров из-за границы

Белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары весом больше 35 кг. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с 2020 года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть ввозить тяжёлые товары станет выгоднее.

В Беларуси вдвое — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса) — уменьшится таможенная пошлина за перевес посылок из-за границы.

Некоторых бюджетников переведут в спеццентры

Для работников бюджетных организаций подготовили изменения, которые начнут действовать с 1 января. Они введены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций». С этого момента исполкомы смогут создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры.

Можно будет обналичить зарплату в некоторых сельских магазинах

В кассах некоторых магазинов в сельской местности, малых городских поселениях и за пределами населённых пунктов можно будет снять с карточки наличные. Через два года нововведение будет действовать по всей стране. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совмина и Нацбанка.

За один раз можно будет снять сумму до 10 базовых величин (до 255 рублей). Для того чтобы снять наличные, человеку нужно будет сразу рассчитаться за товар картой. Следующей операцией ему смогут провести снятие наличных с этой же или другой банковской карты.

Начнут действовать безналичные расчёты по QR-коду

Юрлица и ИП смогут рассчитывать покупателей не только по банковским картам, но и с использованием QR-кодов и мобильных приложений. Купить товар можно будет, даже не имея с собой банковской карты. Для этого нужно будет установить на смартфон специальное приложение.

Обменять старые деньги можно только в Нацбанке

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Нацбанке по адресу: Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

Комиссия за платежи через ЕРИП на почте

С 1 января 2020 года «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах в размере 60 копеек.

Платежи наличными или картой через платёжно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Её не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС), а также в пользу самой «Белпочты».

Введут видео- и аудиозапись процесса в судах

Белорусские суды перейдут на полную аудио- и видеозапись судебных процессов.

По мнению Валентина Сукало, председателя Верховного суда, многие проблемы, которые существуют сегодня в части оценки, демонстрации доказательств, будут сняты, а у сторон не будет возникать по ним замечаний и споров.