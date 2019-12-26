«Если бы не вы, накрылся бы наш отпуск и Новый год». Благодарность жителю Слуцка

Хотим поблагодарить мужчину за его внимательность, находчивость и честность.

Сегодня пару часов назад были в магазине «Светофор». Муж потерял сумку с документами. Мы даже ещё не успели заметить пропажу и испугаться, а испугаться было чего (через пару дней уезжаем за границу), как этот мужчина догадался позвонить на мой телефон. И только тогда мы поняли, что рядом нет сумки. Он спросил, где мы, и привёз её.

В состоянии шока мы даже забыли спросить, как его зовут, посмотреть номер машины. Учебная машина серебристого цвета. Ещё раз благодарим вас! Вы замечательный человек! Если бы не вы, накрылся бы наш отпуск и Новый год.

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Желаем вам всего самого-самого хорошего. И счастливого Нового года вам и вашей семье!

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