Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 декабря. Обзор

Как интернет и гаджеты помогают учиться

Для Ольги Кругловой, учителя английского языка Солигорской школы № 4, не стоит вопрос, можно ли на её уроках пользоваться гаджетами. «Не можно, а нужно», — говорит она. Итогом такой позиции стали отличные знания английского языка, которые показывают её ученики.

Что год Крысы нам готовит

«Кур'ер» сделал обзор событий, которые на 100% произойдут в новом году. Но некото­рые, возможно, так и останутся в планах.

Люди слова и дела по версии «Кур'ера»

Под занавес 2019 года «Kур'ер» в своём традиционном обзоре вспоминает героев газетных публикаций, которые своими делами, поступками и достижениями заслуживают уважения случчан и по праву могут носить звание «Человек года».

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Ад слуцкай персіярні да старадарожскага Луўра

Як вы думаеце, якая адлегласць паміж гэтымі аб`ектамі? Падлічыць не вельмі складана, калі ведаць, дзе знаходзіцца (ці знаходзілася) персіярня і дзе — беларускі Луўр. Зрабіць такое падарожжа запрашае Кацярына Мяшкова, аўтар кнігі «Ад Персіярні да беларускага Луўра».

Рецепты на новогодний стол от случчан

До Нового года остались считанные дни. «Кур`ер» вместе со слуцкими фуд-блогерами подготовил рецепты для праздничного стола. Традиционно на столе должны быть салаты, закуски и горячее блюдо, а торт можно оставить и на 1 января.

Лучники: праздники, юбилеи, подарки

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для жителей Лучников.

19 декабря в агрогородке отметил престольный праздник приход святителя Николая Чудотворца, а 20 декабря лучниковцы и жители окрестных деревень отмечали 90-летие «Агрофирмы «Лучники». А ещё поздравляли с 80-летним юбилеем Николая Ильича Василевича, бессменного руководителя сельхозпредприятия с 1976 по 2010 год.

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