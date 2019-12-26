Праздники, юбилеи, подарки… Какой выдалась прошедшая неделя для Лучников

Прошедшая неделя выдалась насыщенной для жителей Лучников. 19 декабря в агрогородке отметил престольный праздник приход святителя Николая Чудотворца, а 20 декабря лучниковцы и жители окрестных деревень отмечали 90-летие «Агрофирмы «Лучники». А ещё поздравляли с 80-летним юбилеем Николая Ильича Василевича, бессменного руководителя сельхозпредприятия с 1976 по 2010 год. 20 декабря зал Лучниковского центра культуры был полон. Руководство «Агрофирмы «Лучники» поздравляло и вручало подарки и почётные грамоты лучшим работникам предприятия, ветеранам труда. В перерывах работники Слуцкого ДК радовали присутствующих песнями и танцами. Ну, а потом всех ожидал общий праздничный стол.

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