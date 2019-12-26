Праздники, юбилеи, подарки… Какой выдалась прошедшая неделя для Лучников

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Прошедшая неделя выдалась насыщенной для жителей Лучников.

Лучники: праздники, юбилеи, подарки, Слуцк
В день памяти святителя Николая Чудотворца в Никольском храме агрогородка Лучники состоялось праздничное богослужение. На Божественную литургию собрались жители Лучников, Брановичей, приехали гости из Слуцка и Минска. Многие прихожане исповедались и приняли Святое Причастие. Каждый молящийся получил в подарок церковный сувенир, а именинники — иконы с благословением дома и семьи. Затем всем было предложено угощение: чай, домашняя выпечка, различные сладости. Фото: Фёдор Корзун
19 декабря в агрогородке отметил престольный праздник приход святителя Николая Чудотворца, а 20 декабря лучниковцы и жители окрестных деревень отмечали 90-летие «Агрофирмы «Лучники».
Лучники: праздники, юбилеи, подарки, Слуцк
На юбилей «Агрофирмы «Лучники» были приглашены многочисленные гости и ветераны предприятия. На фото слева направо: бывший руководитель агрофирмы «Лучники» Николай Василевич, нынешний руководитель Василий Статкевич и Александр Драко, председатель Слуцкого райисполкома в 2002—2009 годах. Фото: Фёдор Корзун
А ещё поздравляли с 80-летним юбилеем Николая Ильича Василевича, бессменного руководителя сельхозпредприятия с 1976 по 2010 год.
Лучники: праздники, юбилеи, подарки, Слуцк
Николаю Ильичу Василевичу 20 декабря исполнилось 80 лет. Он руководил предприятием-юбиляром 34 года. Под его руководством хозяйство достигло наивысших результатов развития. Фото: Фёдор Корзун
20 декабря зал Лучниковского центра культуры был полон. Руководство «Агрофирмы «Лучники» поздравляло и вручало подарки и почётные грамоты лучшим работникам предприятия, ветеранам труда.
Лучники: праздники, юбилеи, подарки, Слуцк
Фото: Фёдор Корзун
В перерывах работники Слуцкого ДК радовали присутствующих песнями и танцами. Ну, а потом всех ожидал общий праздничный стол.

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