«Kур'ер» проанализировал обещания, касающиеся 2019 года, результат которых уже известен, и сделал подборку из семи обещаний. Из них невыполненными оказались пять.

Что же нам обещали в уходящем году и что вряд ли уже произойдёт. А может всё-таки успеют?

Завод «Модуль»

Андрей Янчевский, глава Слуцкого района, в интервью «Kур'еру» озвучивал, что, скорее всего, в марте этого года у завода «Модуль» появится владелец. Он был готов приобрести комплекс за 1,5 млн долларов. Это белорусское предприятие, которое займётся фармакологическим производством.

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Что сейчас? Завод до сих пор не продан. Его начальная цена на этот момент составляет 3 519 108 белорусских рублей. При этом указано‚ что стоимость снижена на 45%.

Жильё для многодетных семей

В июне Людмила Попченя, начальник отдела жилищно-коммуналь­ного хозяйства Слуцкого райисполкома‚ озвучивала‚ что в 2019-м и сле­дующих годах в Слуцком районе будут обеспечены жильём 254 многодетные семьи, в том числе в этом году — 150. Чтобы решить эту задачу, в микрорайоне «Чехова» в Слуцке уже начато строительство двух многоэтажек: 100- и 40-квартирные дома.

Об этом же говорил и Андрей Янчевский: «Сегодня мы строим два многоквартирных жилых дома для данной категории. Тем самым до конца 2019-го, с учётом выделения участков и строительства индиви­дуального жилого сектора, обеспечим жильём порядка 150 семей».

Что сейчас? Как рассказал «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района, планируется, что третий десятиэтажный дом, который построили в микрорайоне «Чехова», введут в эксплуатацию в конце этого года. Его и пообещали отдать многодетным семьям в кредит. Возможно, что новосёлы успеют получить ключи от нового жилья ещё в этом году.

Крыльцо аптеки № 80

В мае «Кур'ер» писал, что к концу лета главный вход центральной районной аптеки № 80 преобразится: вместо разрушенных ступенек появится большое крыльцо с пандусом. Однако сроки реализации проекта перенеслись на осень.

Что сейчас? Подготовка и оформление документации по объекту заняли в два раза больше времени, чем планировалось. В ремонтно-строительном отделе РУП «Минская Фармация» рассказали‚ что будут стараться завершить крыльцо в этом году.

Светодиодное освещение

Слуцк станет городом с полностью светодиодным освещением.

Что сейчас? По состоянию на 1 октя­бря в Слуцке заменён 2621 светильник, а всего в городе 2637 уличных фонарей, то есть 99,3% светильников заменили на светодиодные. Оставшиеся светодиоды планировали установить в микрорайонах «Новодворцы» и «Геологоразведка». Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком ЖКХ, осталось заменить единичные светильники. Город теперь в основном освещается новыми светодиодными светильниками.

Чистая вода в районе

В апреле этого года «Kур'ер» рассказывал, что по программе «Чистая вода» в Слуцком районе построят шесть станций обезжелезивания.

Что сейчас? Как рассказал «Kур'еру» Игорь Родионов, директор УКСа Слуцкого района, станции обезжелезивания появились в деревнях Квасыничи, Сороги, Серяги и агрогородке Подлесье. В оставшихся трёх агрогородках — Танежицы, Весея, Козловичи — станции осталось ввести в эксплуатацию.

Скалодром и воркаут

Для юных атлетов в Слуцкой школе № 11 появится новый просторный фитнес-зал со скалодромом, а также площадка для воркаута. Об этом в марте в эфире телеканала «Беларусь 1» говорил Валерий Гаркавенко, директор СШ № 11.

Что сейчас? Пока что ни скалодрома‚ ни площадки для воркаута в школе не появилось. Нет на это денег. Об этом сообщил «Kур'еру» Андрей Неделько, начальник управления образования Слуцкого райисполкома.

Шахматно-шашечный клуб

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, говорил, что в сентябре этого года в Слуцке начнёт работу обновлённый шахматно-шашечный клуб. Там не только будут играть в шашки и шахматы взрослые и дети, но и заниматься физкультурой и в кружках по интересам учащиеся СШ № 5.

Что сейчас? В здании до сих пор идёт ремонт. Андрей Неделько рассказал «Кур'еру», что они успеют его закончить ещё в этом году.