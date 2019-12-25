Незаконная рубка новогодних деревьев в Слуцком районе. Как прошёл рейд сотрудников милиции, лесхоза и инспекции

В предновогодние дни специалисты инспекции, лесхозов и сотрудники МВД начали проведение рейдов для пресечения незаконной рубки новогодних деревьев хвойных пород. Как показала практика, в Слуцком районе пока без нарушений.

Во вторник, 24 декабря, сотрудники Слуцкой ГАИ, лесхоза и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ провели рейдовое мероприятие по выявлению граждан, которые занимаются незаконной вырубкой и транспортировкой новогодних деревьев.

За пару часов сотрудники остановили около 50 автомобилей. И лишь в нескольких из них водители перевозили ветки елей и сосен. По словам случчан, с их помощью они хотели утеплить садовые растения у себя во дворах.

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Сотрудники ГАИ, лесхоза и инспекции устно предупредили данных граждан, напомнили им об ответственности за незаконную вырубку деревьев и подсказали, что на ёлочных базарах новогоднее дерево можно купить от 9 до 15 рублей.

СПРАВКА. За незаконную рубку предусмотрен штраф:

от 5 до 50 базовых величин (от 127,5 до 1275 рублей) — для граждан,

от 20 до 200 базовых величин (от 510 до 5100 рублей) — для индивидуальных предпринимателей,

от 50 до 300 базовых величин (от 1275 до 7650 рублей) — для юридических лиц.

За эти же нарушения в эксплуатационных лесах (лесах, в которых производится промышленная заготовка древесины. — Прим. ред.) на граждан может быть наложен штраф до 30 базовых величин (до 765 рублей), на ИП — от 10 до 150 (от 255 до 3825 рублей), а на юрлиц — от 20 до 200 (от 510 до 5100 рублей).

Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром до 12 см виновные обязаны возместить вред, причинённый окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 базовой (от 2,55 до 5,1 рубля), в зависимости от места совершения нарушения. А также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия — 1 базовую величину (25,5 рубля).