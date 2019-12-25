В Слуцке есть место, где под машину может попасть как школьник, так и младенец в коляске

Возможно, я утрирую. Но посмотрела, что у вас в последнее время народные новости про дороги, и решила тоже написать. В чём проблема: на дороге, где автомобили поворачивают с улицы Копыльской на Кононовича, не хватает светофора или хотя бы пешеходного перехода.

Движение транспорта в этом месте интенсивное — все едут в «Маяк», особенно вечером. А люди всё равно переходят перед машинами. Ладно если бы только взрослые, но и со школьниками за руку, и с детскими колясками. Водители вынуждены останавливаться и пропускать пешеходов каждые пару минут. Как раз такие моменты сфотографировала.

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Я не говорю, что кто-то специально наедет, но ведь человек за рулём может задуматься, отвлечься. С другой стороны пешеход может пойти, не глядя на машину.

Может быть, стоит что-то оборудовать для безопасности движения? Как считаете? Или подскажите, куда могу обратиться по этому вопросу.

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