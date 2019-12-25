Как в Слуцке прохожие помогли плачущему мальчику

В понедельник (23 декабря. — Прим. ред.) в обеденное время возле «Дома торговли» шла шеренга школьников с новогодними подарками. В конце строя шёл мальчик. В руках у него был целлофановый пакет с конфетами. Он этим пакетом махал из стороны в сторону. И вдруг — пакет порвался, конфеты рассыпались по дороге.



Ребёнок остановился и начал плакать. Его одноклассники пошли дальше. Сопровождающий учитель ничего не заметила. Группа всё отдалялась, а мальчик так и стоял плача. Рядом с ним остановился мужчина, присел и начал успокаивать ребёнка, собирая конфеты. Затем остановились ещё две девушки. Все старались быстрее собрать сладости. Поскольку конфеты собирали в порванный пакет, девушка сказала: «Не плачь, мы сейчас купим тебе пакет». И побежала в магазин.

Учительница заметила «пропажу» и остановилась с детьми. Кто-то ей сказал, что мальчик отстал, собирая конфеты. Чуть позже им навстречу бежал счастливый, улыбающийся ребёнок с целым пакетом конфет.

Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Что для одного мелочь, то для другого целый мир:)

Реклама

А что хорошего сегодня сделали вы?

Эта новость написана читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».